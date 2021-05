Buddha Purnima: explorez les anciennes grottes bouddhistes moins connues du Maharashtra

L’État possède non seulement un riche patrimoine et une culture bouddhistes, mais il est également parsemé de grandes et petites grottes bouddhistes.

À observer le 26 mai 2021, Bouddha Purnima commémore l’illumination et la naissance du Seigneur Bouddha. La communauté bouddhiste célèbre cette journée avec beaucoup de ferveur et de zèle à travers le monde. Incidemment, le Maharashtra a la plus grande population bouddhiste de l’Inde, environ 5,81% de la population totale de l’État. L’État possède non seulement un riche patrimoine et une culture bouddhistes, mais il est également parsemé de grandes et petites grottes bouddhistes.

En ce jour propice de Bouddha Purnima, nous présentons quelques-unes des grottes anciennes mais moins connues de l’État qui sont les plus beaux exemples de certaines des plus anciennes architectures, peintures rupestres et sculptures bouddhistes.

Grottes de Kondivite / Mahakali – Mumbai

Situées sur les collines de Mahakali à Andheri à l’est de Mumbai, les grottes de Mahakali, également connues sous le nom de grottes de Kondivite, sont un groupe de 19 grottes construites entre le 1er siècle avant notre ère et le 6ème siècle de notre ère. Il se compose de deux groupes de grottes creusées dans la roche – 4 grottes au nord-ouest et 15 grottes au sud-est. La plupart des grottes sont des viharas (chambres pour moines) et des cellules pour moines, mais la grotte 9 du groupe sud-est est chaitya ((salle de prière). Ces grottes ont des statues du Bouddha et plusieurs sculptures représentant des contes de la religion bouddhiste. Les inscriptions et Les écritures sur les murs sont écrites en langue pali. Ce groupe de grottes peut vous rappeler le site des grottes de la période Mauryan dans les grottes de Barabar Hill près de Patana dans le Bihar. L’extérieur en pierre polie du stupa peut vous rappeler le poli typique de la période Mauryan. Stylistiquement, ce groupe de grottes est daté du 1er siècle CE au 12ème siècle CE

Grottes bouddhistes de Thanale, Raigad

Situé au pied d’une falaise à Raigad, il s’agit d’un groupe de 23 grottes bouddhistes, considérées comme l’un des plus anciens temples taillés dans la roche de l’Inde. Construites au 1er siècle avant JC, les grottes de Thanale sont considérées comme les premières grottes à être fouillées non seulement dans le Maharashtra mais aussi en Inde. Il a deux Chaityas, deux Stupas et le reste sont des Viharas. Toutes les grottes sont coupées dans une rangée et chaque grotte est unique. La grotte 3 possède une douzaine de stupas bouddhistes, et d’autres grottes ont des sculptures en pierre, y compris des restes de peintures, découvertes par l’archéologue MN Deshpande. La grotte n ° 7 est la plus grande parmi toutes les autres car elle a été décorée avec des écritures et des reliques bouddhistes.

Grottes de Bedse, Pune

Situées à Maval Taluka dans le quartier de Pune, les grottes de Bedsa sont une collection de monuments bouddhistes taillés dans la roche datant du 1er siècle avant JC Elle comprend deux grottes principales: Chaitya ou une salle de prière abritant un grand stupa et un Vihara ou le monastère . Les deux grottes ont une riche signification architecturale avec des sculptures en pierre et des œuvres d’art. Le «Chaitya» est sculpté avec un écran de pierre et la véranda a de grands piliers avec des images magnifiquement sculptées d’animaux et de cavaliers. Le «Vihara» est unique pour son toit en voûte absidale. Les grottes de Bedse offrent un aperçu de l’évolution du bouddhisme en Inde. Le Chaitya principal du groupe dans la grotte no. 7 est un spécimen remarquable de l’architecture bouddhiste taillée dans la roche. Il a un stupa massif avec un ancien parapluie en bois (Yashti et Chhatra). Les piliers de la Chaitya ont des cavaliers et des animaux richement sculptés sur les chapiteaux et à l’entrée se trouve le grand arc de Chaitya finement sculpté. Le Vihara dans la grotte no. 11 montre la phase de transition entre les phases Hinayana et Mahayana du bouddhisme avec son plan absidal et son toit voûté. L’antiquité de ce groupe de grottes remonte à c. 1er s. BCE

Grottes de Gomashi, Raigad

Située dans la région de Konkan, cette grotte isolée a été remarquée pour la première fois par le révérend JE Abbott en 1889. On dit qu’elle a été fouillée au premier ou au deuxième siècle de notre ère dans la tradition du Hinayana, mais a ensuite été occupée par des adeptes de la tradition Mahayana, date à laquelle une image a été installée dans la grotte du Bouddha sous l’arbre Bodhi, finement sculptée dans du basalte noir. La grotte n’a qu’une seule cellule.

Grottes de Pitalkhora Aurangabad

Considéré comme l’un des premiers centres d’architecture taillée dans la roche en Inde, il remonte au IIe siècle avant JC. Alors que quatre des grottes sont des chaityas ou des salles de prière, les autres sont des «viharas» ou des cellules résidentielles. L’entrée principale des grottes a un large balcon avec des statues d’un «naga» (serpent), des gardes et une rangée d’éléphants. Il y a un total de quatorze grottes. La première grotte a été utilisée comme monastère ou «vihara». La troisième grotte a de belles peintures et il y a 37 piliers qui séparent l’allée de la salle. Il existe de nombreuses images époustouflantes du Seigneur Bouddha dans diverses poses. Il y a des dessins d’animaux, des éléphants, des gardes et des statues de Yaksha dans les grottes.

Parlant de l’importance de Bouddha Purnima pour le Maharashtra, le Dr Mayur Thackeray, archéologue adjoint, Direction de l’archéologie et des musées, Maharashtra a déclaré: «L’une des caractéristiques de la présence du bouddhisme dans le Maharashtra est l’architecture rupestre dont les sites peuvent être trouvé en abondance dans l’état. Selon une estimation, sur 1200 sites architecturaux taillés dans la roche en Inde, le Maharashtra détient une part majoritaire de ces sites architecturaux taillés dans la roche qui étaient simplement une imitation de l’architecture structurelle en bois en pierre. Le but était juste, de perpétuer le message du Dhamma pour les siècles à venir sur cette terre. Ces sites architecturaux taillés dans la roche se trouvent principalement à proximité des anciennes colonies importantes et des routes commerciales. Ils fonctionnaient principalement comme des établissements spirituels et monastiques soutenus à parts égales par la famille royale, les nobles et les roturiers dans le respect du bouddhisme.

Les sites architecturaux bouddhistes taillés dans la roche du Maharashtra indiquent la présence de toutes les principales sous-écoles du bouddhisme telles que le Theravada (Hinayana), le Mahayana et le Vajrayana et peuvent être à peu près datés de c. 3 c. BCE à c. 14 ch. CE Les premiers sites de grottes bouddhistes taillées dans la roche sont très simples, simples dans l’architecture et l’ornementation sans représentation du Bouddha Tathaghata qui est représenté symboliquement tandis que la période plus récente, les sites de grottes bouddhistes taillés dans la roche sont abondamment ornés et élaborés dans des plans avec une représentation de Bouddha sous diverses formes et postures. »

Les grottes bouddhistes sont un symbole de la splendeur religieuse du Maharashtra. Ils ressemblent à l’existence artistique du bouddhisme qui représente la paix, la non-violence et l’harmonie.

