Buddy Guy se souvient d’avoir rencontré John Lee Hooker dans un nouveau clip documentaire

in

Dans un nouveau clip en avant-première du documentaire copain gars: The Blues Chase The Blues Away, le géant du blues se souvient de la première fois où il a rencontré sa propre idole John Lee Hooker.

Le film a sa première télé mardi prochain (27) sur PBS, dans le cadre de la série American Masters du diffuseur, diffusée trois jours avant que Guy n’ait 85 ans. Réalisé par Devin Chanda, Devin Amar, Charles Todd et Matt Mitchener, il a été présenté en première au Tribeca Film Festival dans le cadre de sa programmation Juneteenth.

Le blues chasse le blues comporte également des contributions d’admirateurs de Guy comme Eric Clapton, Carlos Santana, Gary Clark Jr., John Mayer et Kingfish, et sera également disponible sur pbs.org/americanmasters et sur l’application PBS Video.

Le documentaire comprend également des images d’archives de Guy avec le président Obama, pendant son mandat, et avec les pierres qui roulent, ainsi que des interviews d’époque avec d’autres de ses héros, dont Des eaux boueuses, Willie Dixon et Foudre Hopkins.

Dans le nouveau clip, Guy se souvient que la première rencontre avec Hooker a eu un résultat quelque peu inattendu. L’occasion était un rendez-vous dans le sud lors d’une tournée d’un autre incontournable du blues, Big Mama Thornton, auquel Hooker était l’invité. « Je voulais rencontrer John Lee Hooker mais je ne savais pas qu’il bégayait, car il ne bégayait jamais lorsqu’il chantait », dit Guy.

“Et ils étaient dans le sud, mangeaient un gros petit-déjeuner et buvaient du whisky comme si c’était du lait le matin, et j’ai entendu quelqu’un bégayer, j’ai dit ‘Eh bien, je ne veux vraiment pas le rencontrer, parce que je n’irai jamais pour comprendre ce qu’il dit. Alors j’ai juste pris une guitare et j’ai commencé à jouer [Hooker’s 1948 trademark] « Boogie Chillen. »

Il poursuit : “Voilà ce mec [stuttering], ‘Qu’est-ce que tu fais?’ et je me suis presque énervé, j’ai dit ‘Rien, mec, je veux juste rencontrer John Lee.’ Il a juste commencé à rire alors les larmes sont sorties de ses yeux, il a dit ‘[Stutters] Je suis Johnny. J’ai dit: ‘Je ne veux pas rencontrer Johnny, je veux rencontrer John Lee Hooker.’

« Oh mon garçon, il est tombé à genoux et a ri. Et finalement Big Mama est arrivée, elle a commencé à rire, elle a dit : “Buddy, c’est John Lee Hooker.” J’ai dit ‘Il ne sonne pas comme ça quand il chante.'”