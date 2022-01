Buddy Hield devient brutalement honnête à propos de devenir un Laker

Les Lakers de Los Angeles ont acquis Russell Westbrook des Wizards de Washington pendant l’intersaison. Leur objectif, à l’époque, était de constituer un « Big 3 » talentueux qui pourrait rivaliser avec celui que les Brooklyn Nets apportent à la table.

Malheureusement, Westbrook n’a pas répondu aux attentes et sa forme a été très maladroite. Fraîchement sorti d’une séquence de trois victoires consécutives, LA est maintenant 20-19 sur l’année – loin de ce que beaucoup imaginaient avant le début de la saison.

Chose intéressante, cela n’avait pas besoin d’être comme ça. Les Lakers étaient sur le point d’appuyer sur la gâchette d’un autre joueur pendant l’intersaison : le tireur d’élite des Sacramento Kings Buddy Hield.

Lors d’une récente conversation avec Mark Medina de NBA.com, Hield a reconnu qu’il était sur le point de devenir un Laker pendant l’intersaison.

« C’est le cas », a déclaré Hield lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression qu’un accord allait arriver.

« En parlant à mes agents et aux médias, bien sûr. Les médias en savent plus que l’agent et l’équipe, en gros. Mais cela ne s’est pas produit. Donc, je suis toujours là. Je suis toujours dans la ligue et j’ai l’opportunité de jouer au basket. C’est le plaisir à ce sujet.

Les Lakers ont donné un coup de pied aux pneus sur plusieurs mouvements avant de finalement s’installer sur Westbrook. Leur traitement de DeMar DeRozan au cours de ce processus était particulièrement troublant, mais le karma les a finalement rattrapés de la manière dont Westbrook a joué jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, LA a parlé à deux équipes de la vente de Westbrook. On ne sait toujours pas dans quelle mesure un commerce est viable avant l’échéance imminente.

Il est difficile de dire si Hield aurait finalement été mieux adapté que Westbrook. Sur le papier, il semblerait que oui. Mais qui sait en réalité.

De toute façon, ce qui est fait est fait. Et le fait que les Lakers essaient déjà d’échanger Westbrook contre autre chose est révélateur de la façon dont ils perçoivent les décisions qu’ils ont prises pendant l’intersaison.

