Buddy Holly chante, les futurs Beatles écoutent

mon pote houxl’influence de Les Beatles est répandu et bien connu. Certaines de ses graines les plus fertiles ont été semées le 20 juin 1957, lorsque le pionnier du rock’n’roll a sorti “Les mots d’amour.” La composition admirablement subtile et sincère de Buddy a clairement inspiré ces jeunes hommes d’outre-Atlantique. Mais c’est aussi devenu un succès immédiat aux États-Unis pour un groupe de doo-wop canadien.

L’original de “Words Of Love” de Holly, produit comme d’habitude par Norman Petty, présentait les propres harmonies de la chanteuse. C’était une fonctionnalité atmosphérique réalisée dans le studio de Petty en enregistrant la voix de Buddy sur des pistes séparées et en les superposant au master. Enregistré le 8 avril, il est devenu un single sur Coral deux mois plus tard. À ce moment-là, le succès était sur le point d’être obtenu par la formation canadienne des Diamonds.

Diamants pour toujours malchanceux

Le quatuor de Toronto avait également enregistré pour Coral, mais était maintenant sur Mercury. Ils sortaient tout juste de leur plus gros succès avec leur propre classique du rock’n’roll, “Little Darlin'”. Sûrement l’un des non-n°1 les plus malchanceux de l’histoire des charts américains, il a passé huit semaines à la deuxième place. “Words Of Love” a atteint le compte à rebours pré-Hot 100 la semaine même où la version de Holly est sortie. Il a ensuite atteint la 13e place.

Les Beatles ont interprété la chanson en direct à l’époque du Cavern Club en 1961 et 1962. À cette époque, les voix étaient partagées par John Lennon et George Harrison. Ils l’ont ensuite enregistré pour Beatles For Sale, leur quatrième album britannique, sorti fin 1964. Maintenant, John s’est harmonisé avec Paul Mccartney. Il a fallu encore six mois avant que cette coupe n’apparaisse aux États-Unis sur l’album Beatles VI de juin 1965.

Des mots réécrits

1964 a également apporté une version de “Words Of Love” de Jimmy Gilmer and the Fireballs, peu de temps après leur plus gros succès avec le n°1 américain “Sugar Shack”. Les reprises ultérieures comprenaient des prises de l’ancien membre de Brinsley Schwarz Ian Gomm et du Pete Best Band. Ils étaient, bien sûr, dirigés par le batteur original des Beatles qui l’avait joué avec eux au Cavern.

En 2011, alors que Holly aurait eu 75 ans, non pas un mais deux albums hommage de remakes sont sortis, tous deux incluant “Words Of Love”. Jeff Lynne l’a fait pour Listen To Me: Buddy Holly tandis que Patti Smith l’a interprété pour Rave On Buddy Holly.

