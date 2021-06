Budenholzer, après la blessure de Giannis : “Nous sommes une grande équipe”

in

Et en un clin d’œil, ce qui semblait être la meilleure opportunité pour dollars de Milwaukee obtenez votre première bague de l’ère Giannis Antetokounmpo« (et le deuxième de son histoire), le défi ne pouvait pas être plus relevé pour la franchise du Wisconsin après le quatrième match de la finale de la Conférence Est des NBA Playoffs 2021 contre les Atlanta Hawks.

En plus de la défaite encaissée, qui égalise la série 2-2 au tableau d’affichage cumulatif, les Bucks traversent en ce moment un calvaire en raison de la blessure de leur star, Gianis Antetokounmpo, 24 minutes après son entrée en piste. Le Grec a subi une chute très laide qui a touché son genou, et le pire est attendu dès que le certificat médical officiel sera révélé.

Cependant, les séries éliminatoires se poursuivent et Mike BudenholzerL’entraîneur-chef de Milwaukee en est conscient. Lors de la conférence de presse d’après-match, Budenholzer a essayé d’être aussi positif que possible compte tenu des circonstances et a envoyé un message d’encouragement au reste des joueurs de son équipe :

“Nous verrons comment va Giannis demain. Quel que soit le résultat des examens médicaux, nous le traiterons de la meilleure façon possible et évaluerons la situation. Cependant, nous avons une grande équipe, une grande équipe avec laquelle nous pouvons continuer d’aspirer à notre objectif », a déclaré Mike Budenholzer.

Partir pour un Game 5 sans les deux étoiles qui brillent le plus

La présence de Giannis Antetokounmpo est pratiquement exclue pour le prochain rendez-vous de la Finale Est. Mais en plus, aux Atlanta Hawks, Trae Young est dubitatif à cause de sa blessure à la cheville, une blessure qui lui a fait rater tout le quatrième match.