Budenholzer ouvre la porte au retour de Giannis pour la finale

Les finales des éliminatoires de la NBA 2021 affronteront dollars de Milwaukee et Phoenix Suns dans un duel entre deux franchises qui n’avaient pas atteint le duel final pour le ring depuis des décennies (Milwaukee depuis 1974 et Phoenix depuis 1993). De plus, ce sera le premier titre de champion pour tous les joueurs qui le remporteront, puisque ni les Bucks ni les Suns ne l’ont obtenu dans leur carrière.

En l’absence d’un jour pour le match 1 de la finale (qui se jouera à l’aube du mardi au mercredi à partir de 03h00, heure péninsulaire), tous les feux pointent vers le chiffre de Giannis Antetokounmpo. La star des Milwaukee Bucks a subi une hyperextension au genou lors du quatrième match de la finale de l’Est contre les Hawks d’Atlanta et n’a plus joué depuis.

Les Bucks sont conscients que beaucoup, sinon la plupart, de leurs chances résident dans le fait que le double MVP de la NBA puisse rebondir avant la fin des finales de la NBA.

Mike Budenholzer, entraîneur-chef de ces Milwaukee Bucks, a évoqué la dernière heure de la situation de la star grecque, et les chances qu’il joue contre les Phoenix Suns : « Cette blessure est quelque chose qui s’évalue au jour le jour. nous déciderons s’il peut jouer ou non.”

Giannis Antetokounmpo se fait mal au genou pic.twitter.com/v8aTeaKEFo – Gustavo (@iamvega1982) 30 juin 2021

Jrue Holiday, convaincu de la performance des Bucks sans Giannis

Bien qu’il souhaite plus que tout son retour sur les courts, Jrue Holiday, meneur des Bucks, a assuré que la franchise du Wisconsin puisse rivaliser parfaitement même si Giannis Antetokounmpo n’est pas là : “Aller en finale sans lui montre que nous sommes un vraie équipe.”