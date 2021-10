Budget 2021 EN DIRECT: Sunak refuse de jeter une bouée de sauvetage sur le carburant – des millions de familles en danger | Royaume-Uni | Nouvelles

C’est une catastrophe pour de nombreuses familles à faible revenu qui luttent pour faire face à la hausse du coût de la vie.

M. Sunak a subi des pressions croissantes pour réduire l’impôt, cependant, des sources du Trésor ont suggéré qu’il pensait que la réduction subventionnerait les ménages à revenu élevé, tout en ne faisant pas assez pour aider les familles les plus pauvres.

Le taux actuel de TVA sur les factures de carburant est de cinq pour cent et fait reculer les familles en difficulté d’environ 60 £ par an.

Cependant, la suppression de la taxe coûterait au Trésor environ 1,6 milliard de livres sterling.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a exhorté les ministres à supprimer la taxe, notant que la réduction était une promesse qu’ils avaient faite lors de la campagne référendaire du Brexit en 2016.

Dans une lettre conjointe à l’époque, Boris Johnson et Michael Gove écrivaient : « Lorsque nous voterons pour un congé, nous pourrons supprimer cette taxe injuste et dommageable.

« Il n’est pas juste que des bureaucrates non élus à Bruxelles imposent des impôts aux plus pauvres et que les politiciens britanniques élus ne puissent rien faire.

Cependant, M. Sunak a promis d’augmenter le salaire minimum de 8,91 £ à 9,50 £ l’année prochaine, ce qui signifie que des millions de travailleurs recevront 1 000 £ supplémentaires par an.

