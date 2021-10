Budget 2021 : les remboursements hypothécaires pourraient monter en flèche si l’inflation monte en flèche

Le chien de garde budgétaire a averti que nous entrons dans une ère imprévisible de l’économie (Photo: ./ONS)

Les remboursements hypothécaires mensuels pourraient augmenter de plusieurs centaines de livres par mois si l’inflation devient incontrôlable.

Le chancelier Rishi Sunak a présenté son budget aujourd’hui et s’est lancé dans une frénésie de dépenses après que les livres publics aient montré une image beaucoup plus saine qu’on ne le craignait au début de la pandémie.

Mais la hausse du coût de la vie pèse sur ses plans – et le chien de garde des dépenses budgétaires du Royaume-Uni a averti que cela pourrait empirer bien plus qu’on ne le pensait auparavant.

L’Office for Budget Responsibility (OBR) avait précédemment prédit que l’inflation de l’IPC, qui mesure le coût des biens de consommation, atteindrait 4,4 % l’année prochaine.

Étant donné qu’il s’élevait à seulement 0,9 % il y a 12 mois, c’est déjà un grand bond – mais cela pourrait être pire.

L’organisme économique respecté a averti que la situation avait changé même dans le court laps de temps depuis qu’il a fermé ses prévisions pour les perspectives de cette année.

Il a déclaré qu’il envisageait désormais que l’inflation pourrait grimper à près de 5% et a établi un scénario dans lequel elle augmenterait encore plus.

Dans ce modèle plus sombre, la hausse du coût de la vie atteint 5,4%, plus élevée qu’à n’importe quel moment en trois décennies.

La banque semble prête à agir pour refroidir l’économie – mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour quiconque est endetté, en particulier les détenteurs d’hypothèques (Photo: .)

Dans ces circonstances, la Banque d’Angleterre pourrait devoir relever ses taux d’intérêt à 3,5 %, contre son plus bas historique actuel de 0,1 %.

Cette décision mettrait un frein à la hausse des prix et aiderait à éviter une crise du coût de la vie – mais elle frapperait les propriétaires dans la poche.

Après une époque où les détenteurs de prêts hypothécaires étaient habitués à ce que leurs remboursements restent pratiquement statiques d’une année à l’autre, il pourrait y avoir un bond spectaculaire.

La spéculation monte que la banque centrale augmentera les taux la semaine prochaine, mais il est probable que ce ne soit que d’une fraction de 1% au départ.

Même une augmentation de cette ampleur ferait ressentir le pincement aux détenteurs de prêts hypothécaires, mais le pire des cas tracé par l’OBR ressemblerait davantage à une crise budgétaire des ménages, avec potentiellement des centaines de livres de plus quittant les comptes des propriétaires chaque mois.

Une hausse des taux d’intérêt a également un impact important sur les finances publiques car le Trésor doit rembourser davantage sa dette.

L’OBR a défini un scénario économique réalisable dans lequel la Banque d’Angleterre est forcée de prendre des mesures extrêmes pour arrêter la montée en flèche des prix (Photo: OBR)

M. Sunak a averti aujourd’hui que même une augmentation d’un point de pourcentage des taux d’intérêt coûterait au pays 23 milliards de livres sterling en paiements sur sa montagne de dettes.

Mel Stride, président conservateur du Treasury Select Committee, a averti que « la menace pour les finances publiques par l’inflation ne peut être sous-estimée » et le « grand débat » est de savoir si les augmentations seront transitoires ou persistantes.

Il a déclaré: « L’énorme défi ici et le danger est que nous entrions dans une spirale salaires-prix, et l’une des façons qui pourrait se produire est si nous parlons des salaires, si nous invoquons les entreprises pour qu’elles augmentent les salaires sans augmentation coïncidente de la productivité cela ne fera que nourrir le tigre inflationniste, et nous devons être très prudents sur ce point.

Il a ajouté: « J’ai le sentiment que ces pressions inflationnistes vont être bien plus importantes que beaucoup ne l’imaginent. »

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a déclaré que l’inflation « pourrait bien être le problème déterminant de nombreux budgets à venir », car il a cité des avertissements selon lesquels elle pourrait bientôt atteindre 5%.

Il a déclaré aux députés: « Les détenteurs d’hypothèques craignent à juste titre que ce pic inflationniste se heurte à une hausse des taux d’intérêt.

« La chancelière semble penser que tout cela n’est que transitoire, mais la complaisance sur cette question n’est tout simplement pas une option. »

