Budget 2022-2023 : CPAI exhorte le gouvernement à renoncer à la taxe sur les transactions sur produits de base

« Si l’impôt normal à payer est plus élevé que le CTT payé, nous paierons davantage la différence. De plus, les excédents de CTT payés ne seront pas remboursables », a déclaré mercredi à PTI le président de la CPAI, Narinder Wadhwa.

Avant le budget, la Commodity Participants Association of India (CPAI) a déclaré que le gouvernement devrait envisager de lever la taxe sur les transactions sur les marchandises pour augmenter les volumes de transactions.

Dans sa proposition de budget au ministère des Finances, la CPAI a exhorté le gouvernement à revoir la taxe sur les transactions sur les produits de base (CTT) car elle a généré peu de revenus et détruit les volumes du marché national de 60%.

En outre, CTT a encouragé le déplacement des liquidités, des volumes et des emplois hors de l’Inde.

« Compte tenu de la faible collecte, le moyen le plus simple est de supprimer les CTT », a déclaré l’association.

Depuis l’introduction du CTT en 2013, le volume sur les marchés des produits de base a chuté de 60%, tandis que le gouvernement n’a collecté que 667 crores de roupies en tant que revenus.

Au cas où le gouvernement souhaiterait conserver la CTT, l’association a demandé que la CTT soit considérée comme un impôt payé, et non comme une dépense (remboursement d’impôt autorisé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu). Il s’agirait d’une correction d’une anomalie injuste de double imposition.

En outre, CPAI, l’association pan-indienne faîtière des participants aux bourses de matières premières et aux segments de produits dérivés, a suggéré au gouvernement de réduire la CTT à 500 Rs par crore, uniquement à la vente.

« Les deux mesures permettront d’inverser la baisse de plus de 60% des volumes du marché, et le gouvernement générera des revenus positifs de 183 crores de roupies », a-t-il ajouté.

Il a exhorté le gouvernement à accepter la demande pendant deux ans à titre expérimental et, en cas de résultats défavorables, à ramener CTT au statu quo.

