Budget 2022-23 : ce que les MPME attendent de FM Nirmala Sitharaman ; voici la liste de souhaits

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui cherchent à accélérer leur reprise au-delà des niveaux d’avant la pandémie ont de grands espoirs dans le budget de l’Union 2022. Depuis Covid, les petites entreprises ont fait face aux défis, notamment la crise des conteneurs maritimes, la pénurie de charbon, la hausse les prix des matières premières dans toutes les industries, et plus encore pour rester à flot tandis que les programmes de crédit du gouvernement ont soulagé certaines unités. Cependant, les complexités croissantes liées aux coûts des intrants persistent. Voici ce que les MPME attendent du prochain budget pour une meilleure année 2022-2023, alors que le ministre des Finances Nirmala Sitharaman solliciterait les contributions d’experts de divers secteurs.

« La plus grande recommandation concerne certainement l’augmentation des prix des matières premières et les droits antidumping qui s’y appliquent. La hausse essentiellement artificielle des prix par les fabricants nationaux est un gros problème », a déclaré à Financial Express Online Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (FISME). La fédération représente 740 associations dans le pays.

Selon le All India Council of Association of MPMEs (AICA), qui représente plus de 200 associations, les prix ont grimpé jusqu’à environ 150 %. Par exemple, l’alliage d’aluminium a augmenté de 154%, passant de 106 Rs par kg en avril 2020 à 270 Rs par kg en octobre 2021. De même, les prix des tôles d’acier doux, du cuivre, des tôles CRCA, de la fonte, du papier kraft, du plastique technique ont augmenté de 82 pour cent, 119 pour cent, 95 pour cent, 53 pour cent, 110 pour cent et 100 pour cent respectivement au cours de ladite période. « Pour atteindre Atmanirbhar Bharat, nous devons réduire les prix des matières premières aux niveaux d’avant Covid pour être compétitifs localement et internationalement », a déclaré à Financial Express Online R Ramamurthy, membre de l’AICA.

L’AICA a également exhorté à une politique bancaire distincte pour les MPME afin de se concentrer sur la facilité d’application et de décaissement de crédit pour les petites entreprises éligibles. Une augmentation du plafond du fonds de roulement pour les MPME et une réduction des taux de TPS sont d’autres recommandations. « Nous cherchons également à réduire la TPS à 12 % dans tous les secteurs pour que l’économie prospère. Une partie du fonds de roulement garanti par les MPME sert également à payer une TPS plus élevée, ce qui nuit à leurs entreprises. En outre, le gouvernement doit développer davantage les compétences des MPME pour être concurrentielles sur les marchés internationaux. Les MPME doivent généralement former leur propre personnel », a déclaré Ramamurthy.

Parallèlement à la réduction des taux de la TPS, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à Rs 40 lakh ont également demandé l’exemption de l’enregistrement obligatoire de la TPS pour la vente de produits en ligne. Ceci est particulièrement destiné à des millions de vendeurs et d’artisans faisant des affaires via le commerce électronique. « L’incapacité à gérer les coûts de conformité à la TPS a empêché des millions de femmes/groupes d’entraide et d’artisans indépendants de vendre leurs produits en ligne, en particulier pendant la pandémie de Covid. C’est paralysant. Les vendeurs hors ligne et en ligne devraient être autorisés à vendre sans inscription à la TPS en dessous du seuil prescrit », a déclaré la FISME.

D’un autre côté, la Confédération de l’industrie indienne (CII) a formulé dans son mémorandum prébudgétaire des recommandations visant à faciliter l’accès au crédit pour les MPME. Cela comprenait l’accélération de la mise en œuvre du programme de fonds de fonds annoncé par le gouvernement l’année dernière, la création d’un programme de fonds de fonds pour l’adoption de la technologie en mettant l’accent sur la quatrième révolution industrielle, et la relance du programme de subvention de capital lié au crédit (CLCSS), pour la mise à niveau technologique, qui a été interrompue après le 31 mars 2020. L’année dernière, le gouvernement avait annoncé que le Fonds de fonds injecterait 50 000 crore de roupies dans les MPME, mais il n’est pas encore opérationnel.

Cependant, il ne semble toujours pas beaucoup de place pour les MPME dans le budget, a estimé Madan Sabnavis, économiste en chef, Care Ratings. « Covid était l’époque où le gouvernement était déjà intervenu de toutes les manières possibles pour aider tous les secteurs possibles, y compris les MPME. Quelle que soit la facilitation qui a dû être faite en termes de créances, d’approvisionnement, etc., l’annonce à leur sujet a déjà été faite. Ainsi, dans l’approche politique pour les MPME, des mesures ont été prises, y compris pour la partie accès au crédit », a déclaré Sabnavis à Financial Express Online.

