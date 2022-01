Budget 2022: le gouvernement pourrait augmenter l’objectif de crédit agricole à environ Rs 18 lakh cr

Dans le but de donner un coup de pouce au secteur agricole, le gouvernement est susceptible de porter l’objectif de crédit agricole à environ Rs 18 lakh crore dans le budget 2022-2023 qui sera présenté le 1er février, selon des sources.

Le gouvernement a augmenté l’objectif de crédit pour le secteur agricole chaque année et cette fois également, l’objectif est susceptible d’être augmenté à Rs 18-18,5 lakh crore pour 2022-2023, ont indiqué les sources. Le nombre sera gelé au moment de donner la touche finale au chiffre du budget au cours de la dernière semaine du mois, ont indiqué les sources.

Le gouvernement fixe des crédits agricoles annuels, y compris des objectifs de prêts de récolte pour le secteur bancaire. Les flux de crédit agricole ont augmenté de manière constante au fil des ans, dépassant l’objectif fixé pour chaque exercice. Par exemple, un crédit d’une valeur de Rs 11,68 crore lakh a été accordé aux agriculteurs en 2017-2018, bien plus élevé que l’objectif de Rs 10 lakh crore fixé pour cette année-là. De même, des prêts de récolte d’une valeur de Rs 10,66 lakh crore ont été décaissés au cours de l’exercice 2016-17, supérieur à l’objectif de crédit de Rs 9 lakh crore.

Le crédit est un intrant essentiel pour obtenir une production agricole plus élevée. Le crédit institutionnel aidera également à dissocier les agriculteurs des sources non institutionnelles où ils sont obligés d’emprunter à des taux d’intérêt usuraires, ont ajouté les sources. Normalement, les prêts agricoles sont assortis d’un taux d’intérêt de neuf pour cent. Cependant, le gouvernement a accordé une subvention d’intérêts pour mettre à disposition des prêts de récolte à court terme à un taux abordable et aider à augmenter la production agricole.

Le gouvernement accorde une bonification d’intérêt de deux pour cent pour garantir que les agriculteurs obtiennent des prêts agricoles à court terme pouvant aller jusqu’à Rs 3 lakh à un taux effectif de sept pour cent par an. Une incitation supplémentaire de trois pour cent est accordée aux agriculteurs pour un remboursement rapide des prêts dans les délais impartis, ce qui porte le taux d’intérêt effectif à quatre pour cent.

Pour améliorer la couverture des petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux dans le système de crédit formel, la RBI a décidé de relever la limite des prêts agricoles sans garantie de Rs 1 lakh à Rs 1,6 lakh. La subvention d’intérêts est accordée aux banques du secteur public (PSB), aux prêteurs privés, aux banques coopératives et aux banques régionales rurales (RRB) sur l’utilisation de leurs fonds propres et à Nabard pour le refinancement des RRB et des banques coopératives.

