Budget d’automne : 5 000 000 de travailleurs clés devraient augmenter leurs salaires alors que le gel est levé

M. Sunak a déclaré « c’est juste » que les travailleurs du secteur public reçoivent plus d’argent (Photos : Rex/PA)

Les enseignants, les infirmières et les militaires font partie des travailleurs clés en attente d’augmentations de salaire une fois que le plafond du secteur public sera levé cette semaine.

La fin du gel profitera à 5,6 millions de personnes, et deux autres millions devraient bénéficier d’une augmentation des salaires grâce à l’augmentation du salaire vital national.

Le chancelier Rishi Sunak devrait confirmer les deux mesures dans le budget d’automne de demain.

Il a indiqué que la mesure du secteur public était une récompense pour ceux qui ont maintenu le fonctionnement des services vitaux pendant la pandémie de Covid.

Le coût de la vie a considérablement augmenté récemment avec l’augmentation de 1,25 point de pourcentage de l’assurance nationale et la hausse des coûts de l’essence et du carburant.

Le montant que les travailleurs du secteur public, y compris le personnel du NHS et les policiers, ont à gagner doit être décidé.

La rémunération de la plupart des employés de première ligne est fixée par un organisme d’examen indépendant qui fait des recommandations aux ministres.

Les responsables ont déclaré que le gouvernement demanderait des « recommandations complètes », les récompenses devant être annoncées l’année prochaine.

Les agents devraient bénéficier du gel des salaires (Photo : PA)



Les enseignants et les élèves ont vécu deux années scolaires très perturbées (Photo : PA)

Kevin Courtney du National Education Union a déclaré que cela signifiait qu’il n’y avait « aucune perspective de clarté » pour les travailleurs publics jusqu’en 2022.

Il a déclaré que le chancelier « doit tenir cette dernière promesse d’augmenter les salaires de ceux qui ont maintenu ce pays debout tout au long de la pandémie ».

La secrétaire générale du syndicat Unison, Christina McAnea, a déclaré que le gel des salaires se poursuivrait « à l’exception du nom » à moins que les départements de Whitehall ne reçoivent de l’argent supplémentaire de M. Sunak pour financer les augmentations de salaire.

Le chancelier Rishi Sunak détient son budget mercredi (Photo: Barcroft Media/.)

Plus : NHS



Le secrétaire général et directeur général du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a déclaré que la levée du gel des salaires était « une reconnaissance tacite de la part des ministres qu’ils ont sous-payé le personnel infirmier ».

De nombreux travailleurs du secteur public ont reçu des augmentations de salaire annuelles de seulement 1% tout au long du gouvernement d’austérité conservateur de six ans de David Cameron à partir de 2010.



PLUS : Le salaire vital national passera à 9,50 £ de l’heure dans le cadre du budget d’automne



PLUS : Comment Rishi Sunak prévoit de dépenser notre argent – ​​ce que nous savons du budget de mercredi

