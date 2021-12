Budget FY23: CII suggère de réduire de moitié la taxe LTCG sur les investissements nationaux dans les start-up

Des éclaircissements sur le traitement fiscal du modèle d’annuité hybride des contrats de construction ont également été demandés. (Image représentative)

Dans sa représentation prébudgétaire au ministère des Finances, l’organisme industriel CII a suggéré de réduire de moitié l’impôt sur les plus-values ​​à long terme à 10 % pour attirer les investissements nationaux dans les start-ups afin d’amener la parité avec les investisseurs non-résidents. Actuellement, les investissements nationaux en capital-risque et en capital-investissement sont imposés à 20 % pour le LTCG, tandis que le LTCG gagné par les investisseurs étrangers bénéficie d’un taux préférentiel de 10 %.

CII a exhorté le gouvernement à poursuivre ses investissements et à accroître les dépenses d’investissement dans des domaines tels que les infrastructures afin de promouvoir la croissance de l’économie à un moment où la demande de consommation n’a pas repris de manière adéquate.

Concernant les infrastructures, il a exhorté le gouvernement à envisager de remplacer les garanties bancaires par des cautions et à développer également le marché des obligations municipales afin que les collectivités locales urbaines puissent lever des fonds. Des éclaircissements sur le traitement fiscal du modèle d’annuité hybride des contrats de construction ont également été demandés.

Il a également suggéré que tous les produits d’exportation devraient être couverts par le RoDTEP et que lesdits taux devraient être revus et améliorés, et devraient être proportionnés aux taxes et droits réels incorporés/non remboursés. Les avantages du RoDTEP devraient également être fournis aux ZES.