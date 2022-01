Budget FY23 : les zones économiques spéciales pourraient bénéficier d’un coup de pouce budgétaire

La nouvelle législation sur la ZES sera probablement guidée par les recommandations du comité Kalyani

Le budget de l’Union suscite toujours des spéculations, mais pour le budget de l’exercice 23, certaines spéculations concernant l’amendement de la loi sur la zone économique spéciale ont désormais plus de crédibilité, à la suite des récentes déclarations du secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam. « Pour la première fois, vous trouverez des paras spécifiques s’adressant à nous (le ministère du commerce). La vieille histoire selon laquelle nous voulions quelque chose et que le ministère des Finances ne le faisait pas n’est plus là. Nous y avons apporté l’harmonie », a déclaré Subrahmanyam dans son discours au sommet de la Confédération des partenariats de l’industrie indienne. La référence est que le ministère du Commerce et le ministère des Finances ne sont souvent pas sur la même longueur d’onde, en particulier sur les incitations fiscales aux unités SEZ et leur permettant de vendre dans la zone tarifaire nationale. Le budget devrait annoncer la simplification des ZES alors que le ministère du Commerce réécrit la législation.

La loi sur les ZES a été adoptée par le Parlement en 2005, suivie par les règles promulguées en février 2006 dans le but d’attirer les investissements étrangers directs, de développer des infrastructures de classe mondiale et de créer un environnement compétitif à l’échelle mondiale et sans tracas pour les entreprises engagées dans l’exportation de biens et services. Selon la fiche d’information officielle sur les zones économiques spéciales, jusqu’à 425 ZES ont reçu une approbation formelle et 35 ont reçu une autorisation de principe au 30 novembre. Mais seulement 268 d’entre eux sont restés opérationnels. Les ZES à travers le pays employaient jusqu’à 2,36 millions de personnes. Alors que la politique de ZES a été mise à profit par les entreprises du secteur des services, celles du secteur manufacturier ont langui en comparaison.

Les appels à l’aide aux ZES ont gagné du terrain après que la pandémie a durement frappé leurs opérations, comme l’a rapporté ce journal. Les expéditions sortantes de produits manufacturés et de services commerciaux des ZES se sont effondrées de 21% par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,46 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21, tandis que les exportations globales de marchandises du pays n’ont chuté que de 3% à 21,54 crore de lakh Rs selon les données recueillies par la promotion des exportations. Conseil pour les unités orientées vers l’exportation et les ZES. Les unités de services, le segment dominant dans les ZES, semblent avoir mieux fait face à l’impact de la pandémie. Néanmoins, les exportations globales (à la fois de biens et de services) des ZES ont enregistré une baisse de près de 5% au cours de l’exercice 21, contre une baisse de 1,5% des exportations totales du pays en termes de roupies.

Le secrétaire au commerce a laissé entendre qu’une annonce budgétaire majeure sur la simplification est que « s’il y a une unité dans une ZES face au marché intérieur, elle se comportera comme une entité de la zone tarifaire nationale. S’il fait face au marché international, il se comportera comme une unité SEZ. Ce sera toujours une unité. Ce sera une percée une fois que nous aurons franchi la prochaine session du Parlement. » Comme FE l’a signalé, le gouvernement peut autoriser ces unités de ZES à vendre des marchandises sur le marché intérieur, sous réserve d’un impôt inférieur aux droits de douane habituels qu’elles sont actuellement tenues de payer lors de l’approvisionnement dans la zone tarifaire intérieure. Cette taxe devrait neutraliser les avantages dont bénéficient les ZES – étant des enclaves franches spécifiquement délimitées – par rapport aux fabricants nationaux, afin d’assurer des règles du jeu équitables pour les entreprises opérant en dehors de ces zones.

Le plan, qui nécessite l’accord du ministère des Finances, vise à aider les ZES touchées par Covid à mieux utiliser leurs capacités inutilisées. De même, le ministère du Commerce élabore un mécanisme pour permettre la dé-reconnaissance partielle des ZES existantes afin que les zones qui ne sont plus en demande puissent être utilisées à d’autres fins. En réécrivant la législation sur les ZES, le ministère du Commerce sera guidé par les recommandations du comité d’experts dirigé par le président de Bharat Forge, Baba Kalyani, qui a soumis son rapport en novembre 2018 pour revitaliser ces zones et aider à atteindre l’objectif d’exportation de marchandises de l’Inde de 1 000 milliards de dollars d’ici 2027. -28.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.