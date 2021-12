Budget FY23 pour donner un coup de pouce aux ZES

Ainsi, le Centre entend faire à nouveau de ces zones des moteurs de croissance des exportations, conscient de leur potentiel pour aider le pays à réaliser le noble objectif d’exportation de marchandises de 1 000 milliards de dollars d’ici 2027-2028, contre 291 milliards de dollars en 2020-2021.

Le gouvernement envisage une série de mesures pour donner un nouveau souffle aux zones économiques spéciales (ZES), y compris la liberté de vendre des marchandises sur le marché intérieur à des droits bas, une sortie plus facile pour les unités déficitaires et un assouplissement des normes existantes, des sources ont déclaré à FE. Certaines de ces propositions figureront probablement dans le budget pour 2022-2023.

Autrefois considérées comme des moteurs de la croissance future des exportations, les ZES ont perdu de leur éclat après que le gouvernement a adopté l’année dernière une clause d’extinction, suggérant que seules les unités qui ont commencé la production au plus tard le 30 juin 2020, bénéficieraient d’un congé fiscal progressif. pendant 15 ans. En tant que tel, l’impôt sur les sociétés a été réduit à 15 % pour la création de nouvelles unités de fabrication n’importe où. Ainsi, le Centre entend faire à nouveau de ces zones des moteurs de croissance des exportations, conscient de leur potentiel pour aider le pays à réaliser le noble objectif d’exportation de marchandises de 1 000 milliards de dollars d’ici 2027-2028, contre 291 milliards de dollars en 2020-2021.

Dans le cadre d’une initiative « ZES-plus », le gouvernement peut autoriser ces unités à vendre des marchandises sur le marché intérieur. Comme l’a signalé FE, les unités pourraient être soumises à un impôt inférieur aux droits de douane habituels qu’elles sont actuellement chargées de payer lors de l’approvisionnement de la zone tarifaire intérieure (DTA). Cependant, ce prélèvement devrait neutraliser les avantages dont bénéficient les ZES, étant des enclaves franches spécifiquement délimitées, par rapport aux fabricants nationaux, afin d’assurer des règles du jeu équitables pour les entreprises opérant en dehors de ces zones.

Le plan, qui nécessite l’accord du ministère des Finances, vise à aider les ZES touchées par Covid à mieux utiliser leurs capacités inutilisées et à améliorer leurs ventes.

De même, le ministère du Commerce élabore un mécanisme pour permettre la dé-reconnaissance partielle des ZES existantes afin que les zones qui ne sont plus en demande puissent être utilisées à d’autres fins. Une politique de transfert d’espace pour les ZES est également en cours. Dans ce cadre, une unité déficitaire ne se contentera pas de sortir facilement, mais récupèrera une partie des pertes en vendant l’infrastructure déjà mise en place par elle à un autre investisseur.

Les ZES ont vendu des produits manufacturés d’une valeur de Rs 50 033 crore sur le marché intérieur lors de l’exercice précédent, contre Rs 53 831 crore au cours de l’exercice 20. Leurs ventes intérieures augmenteraient considérablement si l’incidence fiscale diminuait, ont déclaré des dirigeants de l’industrie.

Les appels à l’aide aux ZES ont gagné du terrain après que la pandémie a durement frappé leurs opérations ainsi que leurs flux de trésorerie. Jusqu’à 427 ZES ont reçu une approbation formelle en vertu de la loi sur les ZES de 2005, et 34 autorisations de principe jusqu’au 27 septembre. Mais seulement 267 d’entre elles sont restées opérationnelles. En mars, les ZES à travers le pays employaient jusqu’à 2,36 millions de personnes.

Les données rassemblées par le Conseil de promotion des exportations pour les EoU et les ZES montrent, en termes de roupies, que les expéditions sortantes de produits manufacturés et de services commerciaux des ZES ont chuté de 21% par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,46 lakh crore au cours de l’exercice 21, tandis que les exportations globales de marchandises du pays ont chuté de seulement 3% à Rs 21,54 lakh crore. Bien entendu, les unités de services, le segment dominant dans les ZES, semblaient avoir mieux fait face à l’impact de la pandémie. Néanmoins, les exportations globales (biens et services) des ZES ont enregistré une baisse de près de 5 % au cours de l’exercice 21, contre une baisse de 1,5 % des exportations totales du pays en roupies.

Mahesh Jaising, partenaire chez Deloitte India, a déclaré que les recommandations faites par le comité Baba Kalyani sur une nouvelle poussée du secteur des services devraient également être mises en œuvre. « La clarté explicite sur l’autorisation du travail à domicile est le besoin de l’heure, car de nombreuses entreprises ont recours à un modèle hybride où les employés travailleront à la fois sur site et à distance. De plus, la facturation en roupies par les ZES pour les fournitures de services domestiques est un problème depuis un certain temps maintenant, qui nécessite une réparation rapide. Enfin, l’assouplissement des processus de dénotification garantira également que les entreprises continueront à opérer dans les locaux existants de la ZES même si les exonérations fiscales ont expiré », a déclaré Jaising.

