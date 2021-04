Budget Moto G20 est lancé en Europe avec un écran 90 Hz et une batterie de 5000 mAh

Motorola a lancé son nouveau téléphone de la série G économique en Europe: le Moto G20 est équipé d’une configuration à quatre caméras, d’un SoC Unisoc T700 et d’une batterie de 5000 mAh. Disponible dans certains pays pour 149 €.

Motorola a dévoilé la semaine dernière deux téléphones de la série G de milieu de gamme, avec tous les deux des fiches techniques respectables. Maintenant, la société a annoncé son entrée budgétaire pour l’Europe sous la forme du Moto G20.

Il arrive pour 149 € (~ 180 $) sur le continent dans les coloris Breeze Blue et Flamingo Pink. Bien que le Moto G20 présente un design daté, ce prix de sous-sol apporte beaucoup de smartphones.

Pour commencer, une LED de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz est à l’avant-garde du Moto G20. Un SoC Unisoc T700 octa-core est le silicium de choix couplé à 4 Go de RAM et un choix de 64 Go ou 128 Go de stockage. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour l’extension. L’alimentation est fournie par une batterie de 5000 mAh qui, selon Motorola, est bonne pour deux jours d’utilisation. Les recharges sont fournies par un système de charge de 10 W.

Il y a aussi une mise en page à quatre caméras. Une caméra arrière de 48MP fait la une, tandis qu’une ultra-large 8MP, une macro 2MP et un tireur de profondeur 2MP fournissent un support. À l’avant, un selfie de 13 MP se trouve dans une encoche en forme de larme.

Les autres conforts de créature incluent la prise en charge du Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth 5.0. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une prise casque de 3,5 mm et un haut-parleur à déclenchement par le bas. Android 11 est préinstallé.

Moto G20: prix et disponibilité

Selon Motorola, le Moto G20 est déployé dans «certains pays européens» et arrivera dans d’autres régions dans les «prochaines semaines». Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale. Pour l’instant, attendez-vous à ce que le Moto G20 affronte les TCL 20 SE et Poco M3 dans le segment européen de moins de 200 €.

