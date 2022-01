Budget pour 2022-2023 : le Centre réfléchit à la mise en place de lignes maritimes

Les frais d’expédition des exportateurs indiens vers la plupart des destinations ont plus que doublé au cours des derniers un an et demi à la suite de l’épidémie de Covid, reflétant une tendance mondiale.

Alors que les exportateurs sont aux prises avec une pénurie mondiale de conteneurs et des coûts de fret exorbitants, le gouvernement étudie une proposition visant à étendre les taxes et autres incitations pour inciter les grands acteurs à créer des lignes maritimes en Inde, ont déclaré des sources officielles à FE.

Les incitations pourraient être annoncées dès le prochain budget pour 2022-2023, sous réserve de l’accord du ministère des Finances. Les ministères du commerce et de la navigation ont appris à délibérer sur diverses options ; certains fonctionnaires étudient le modèle irlandais attrayant de taxation pour les compagnies maritimes. Une fois qu’une proposition est prête, l’approbation du ministère des Finances sera demandée.

Étant donné que la Shipping Corporation of India (SCI) gérée par l’État couvre moins de 5% du marché intérieur d’environ 100 milliards de dollars, elle n’est pas en mesure d’assurer une évolution ordonnée de la courbe des coûts d’expédition. En tant que tel, le gouvernement a maintenant mis la SCI en vente.

Une autre source a déclaré que le gouvernement pourrait prolonger la validité du programme d’aide au transport et à la commercialisation (TMA), destiné principalement aux exportateurs agricoles, au-delà de mars 2022. Dans le cadre de ce programme, qui a été réintroduit cette fiscalité avec une couverture plus large et un soutien plus important, le Centre rembourse les exportateurs. une certaine partie des frais de transport. Les taux de l’aide ont été relevés de 50 % pour les exportations par voie maritime et de 100 % pour celles par voie aérienne.

Outre les risques émergents liés à la nouvelle souche Covid, les coûts d’expédition élevés et la non-disponibilité de conteneurs adéquats restent le plus grand défi auquel sont confrontés les exportateurs indiens, car ils cherchent à tirer parti d’une reprise de la demande industrielle dans les économies avancées ces derniers mois.

De nombreuses entreprises mondiales de transport maritime sont enregistrées en Irlande, car elle adopte un régime fiscal libéral pour elles. Par exemple, les compagnies maritimes basées hors d’Irlande paient un impôt basé sur le tonnage de la flotte par opposition à l’impôt sur les bénéfices enregistrés par l’entreprise. Ceci, combiné au faible taux général d’imposition des sociétés d’environ 12,5 %, maintient généralement leur impôt à payer plus bas que dans de nombreux autres pays. De même, aucun impôt sur les plus-values ​​n’y est prélevé sur la cession d’un navire.

« Encourager la création de lignes maritimes en Inde et même la fabrication de conteneurs serait une étape clé vers l’autosuffisance dans ce domaine. La Chine a énormément investi dans la fabrication de conteneurs et en récolte maintenant les bénéfices, bien qu’elle soit également confrontée à des coûts élevés », a déclaré un haut responsable du gouvernement à FE.

Garantir des coûts d’expédition raisonnables reste crucial pour atteindre l’objectif ambitieux d’exportation de marchandises de l’Inde de 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 28. Les frais d’expédition exorbitants ont pénalisé principalement les petits et moyens exportateurs. Le pays a expédié des marchandises d’une valeur de 291 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 après que la pandémie a frappé les chaînes d’approvisionnement. Dans l’exercice actuel, il est en bonne voie pour atteindre l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars, car la demande de marchandises des marchés clés reste forte.

Certes, les frais d’expédition ont explosé dans le monde entier et l’Inde n’est pas une valeur aberrante. En fait, les coûts en Chine ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide qu’en Inde, selon les analystes. Les fournisseurs chinois attirent de gros navires avec des frais de transport plus élevés, selon des sources. Cependant, étant donné les subventions massives et secrètes de Pékin, la compétitivité de ses exportateurs reste intacte. Ainsi, le gouvernement indien doit lui aussi trouver des moyens d’amortir le coup qui leur est porté, selon les exportateurs nationaux.

Dans sa soumission au ministre des Finances Nirmala Sitharaman en décembre, la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO) a déclaré que les exportateurs avaient remis environ 65 milliards de dollars pour le transport en 2020, qui dépasseront probablement 100 milliards de dollars en 2021, compte tenu de la forte augmentation. Étant donné que la SCI est en train d’être désinvestie, le gouvernement doit encourager les grandes entités à construire une compagnie maritime indienne de renommée mondiale, a indiqué la FIEO.

Compte tenu de l’objectif du gouvernement d’augmenter les exportations de marchandises à 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 28, cette facture d’expédition des exportateurs ne fera qu’augmenter. Ainsi, même si une telle compagnie maritime capture 20 à 25 % du marché intérieur, le pays économisera beaucoup de devises étrangères, a fait valoir l’organisme des exportateurs.

