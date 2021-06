Budkowski : Alpine a besoin de réponses en France faute de rythme de course

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que malgré la finition P6 de Fernando Alonso à Bakou, l’équipe a toujours un déficit par rapport à ses rivaux un dimanche.

Après avoir montré une belle vitesse en début de saison, la forme d’Alpine a quelque peu baissé à Monaco et à Bakou lors des courses en particulier – mais l’équipe espère se battre à nouveau sur un circuit plus traditionnel au Paul Ricard ce week-end.

Le Grand Prix de France étant également la course à domicile de l’équipe et du pilote Esteban Ocon, Budkowski a déclaré que l’équipe faisait tout son possible pour s’assurer d’être aussi compétitive que possible devant le soutien à domicile dimanche – avec une participation plafonnée à 15 000 fans au Castellet chaque jour.

“Nous avons du travail à faire pour comprendre notre déficit de rythme de course et c’est quelque chose que nous étudions activement”, a déclaré Budkowski avant le Grand Prix de France, cité par Motorsport.com.

« Il est clair que la voiture est capable de bonnes performances en qualifications, mais sur certains circuits, nous ne parvenons pas à reproduire ce bon rythme dans les conditions de course, et c’est quelque chose que nous devons maîtriser pour marquer plus de points au championnat.

“Nous espérons que nos découvertes jusqu’à présent nous aideront à obtenir un bon résultat en France, sur un circuit à temps plein plus typique de ce que nous voyons normalement en Formule 1.”

Alors @OconEsteban, quel est le thème de la semaine prochaine ? 🇫🇷#FrenchGP pic.twitter.com/rwuuNtMNpO – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 13 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Budkowski, bien que ravi pour Alonso dans sa solide finition alors que l’Espagnol a réussi à bondir de quatre places dans le sprint final de deux tours jusqu’à la ligne à Bakou, a estimé que son équipe était plus lente qu’elle ne l’avait espéré pendant la course dans son ensemble.

Avec l’arrivée d’Alonso dans l’équipe et l’ambition de remporter un troisième championnat du monde insaisissable, il reste encore du travail à faire pour qu’Alpine se rapproche de l’avant du peloton.

“Dans l’ensemble, ce fut un week-end encourageant jusqu’à dimanche”, a ajouté Budkowski. « Notre rythme était relativement compétitif vendredi jusqu’à samedi et nous avons atteint la Q3 avec une seule voiture après une séance difficile avec de nombreux drapeaux jaunes et rouges.

« C’était décevant pour Esteban d’abandonner tôt avec un problème de fiabilité, et malheureusement notre rythme de course n’était pas assez fort pour permettre à Fernando de se battre pour de bonnes positions dans la course. Il lui a fallu un effort fantastique pour s’assurer la sixième position dans les deux derniers tours.

“Je pense que tout le monde dans l’équipe a désespérément besoin d’une bonne course à domicile, et nous allons travailler dur pour y parvenir.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !