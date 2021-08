Budkowski: Le manque de données sur les moteurs Alpine pourrait causer des problèmes en 2022

Marcin Budkowski s’inquiète du fait qu’Alpine étant la seule équipe à utiliser des moteurs Renault, cela signifie qu’il y aura une pression supplémentaire sur eux pour qu’ils soient puissants dès le début de l’année prochaine.

Un «gel du moteur» entrera en vigueur lorsque les groupes motopropulseurs 2022 seront développés, ce qui signifie que les équipes ne pourront pas apporter de modifications significatives à la construction de leurs moteurs avant le lancement de la nouvelle formule – prévue pour la saison 2025.

Comme Renault et Alpine ne fournissent plus d’équipe cliente après le passage de McLaren à la puissance Mercedes cette année, l’équipe a enregistré moins d’un tiers du kilométrage des coureurs Mercedes sur la grille tout au long de la saison, ce qui a considérablement limité la quantité de données disponibles. pour eux.

Budkowski a également exprimé sa crainte que les équipes avec des pièces client puissent « collaborer » la saison prochaine, ce qui signifie que les rivaux pourraient se bénéficier mutuellement – ​​ce qui ne serait pas le cas chez Alpine, sans une équipe cliente pour ajouter des données à leur ensemble.

Les nouveaux groupes motopropulseurs ayant également “une quantité exceptionnellement faible de report” avec “presque aucune pièce commune” d’ici 2022 en raison des nouvelles réglementations techniques, la production du nouveau groupe motopropulseur prend une importance supplémentaire cette saison.

Et lorsqu’ils sont associés au gel de la production de moteurs, les prochaines unités de puissance et les données qu’elles peuvent en tirer seront cruciales.

Bien qu’il n’ait pas autant de kilomètres au compteur que les autres équipes, le directeur exécutif d’Alpine Budkowski espère que l’équipe sera en mesure d’adapter sa conception et de tirer dès le départ.

“Dans notre cas, avec un nouveau moteur, c’est bénéfique mais je pense que cela s’applique à tous les systèmes de la voiture en général”, a déclaré Budkowski à The Race.

« Le problème est vraiment que vous venez avec un nouveau moteur, vous arrivez dans un gel du moteur, vous avez toujours le droit de faire des changements pour des raisons de fiabilité, donc si nous avions un gros problème de fiabilité, nous pourrions toujours le résoudre.

« Évidemment, le gel du moteur rend plus difficile l’évolution de quelque chose. Nous sommes donc très concentrés sur la livraison du bon package dès le début de la saison pour être en mesure de réduire les risques autant que possible pendant l’hiver.

« Vous avez des dynos [engine power measurers] pour ça. Vous pouvez faire des tests approfondis. Mais rien ne remplace boulonner un moteur dans une voiture et le faire circuler sur une piste.

L’ajout d’un test de pré-saison supplémentaire sera également d’une grande utilité pour Alpine et ses espoirs de courir de manière compétitive avec son nouveau groupe motopropulseur, avec six jours de course combinés entre Barcelone et Bahreïn.