Budweiser APAC pour booster ses offres premium et sans bière

Budweiser Brewing Co APAC intensifiera la promotion des marques de bière haut de gamme, notamment Hoegaarden et Corona, et élargira les offres hors bière, pariant qu’une classe moyenne en hausse stimulera la demande de produits haut de gamme, a déclaré jeudi son directeur général. La branche Asie d’Anheuser-Busch InBev (ABI.BR), cotée à Hong Kong, a enregistré une hausse de 63,7% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, avec un volume total en hausse de 64,6%, tiré par une forte consommation pendant les vacances du Nouvel An lunaire et une base faible pour comparaison en raison de l’épidémie de COVID-19 au début de l’année dernière. Les actions de Budweiser APAC (1876.HK) ont bondi de plus de 8% jeudi après avoir publié ses résultats. Les revenus ont doublé en Chine par rapport à la même période de l’année dernière et ont augmenté à deux chiffres par rapport au premier trimestre de 2019. Les revenus générés par les marques haut de gamme ont augmenté à deux chiffres d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré. “Les bières premium et super premium continuent d’être notre moteur de croissance”, a déclaré Jan Craps, coprésident et directeur général de Budweiser APAC, dans une interview. La classe moyenne croissante de la Chine et la prolifération et les besoins des différentes occasions de boire ont poussé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits, a-t-il déclaré. «Nous savons qu’en tant que pays et à mesure que de plus en plus de gens entrent dans la classe moyenne et la classe supérieure en termes de revenu disponible, les occasions de boire, les différences et les besoins deviennent de plus en plus complexes, nous devons donc offrir un portefeuille plus large pour répondre à ce que le le consommateur recherche », dit-il. L’année dernière, la société a lancé Mike’s Hard Lemonade, une boisson pétillante à base de vodka, en Chine, et a testé la Budweiser ME3, une version fruitée de sa bière phare. En Chine, les restaurants et les bars ont été rouverts depuis le deuxième trimestre 2020, avec une forte reprise du trafic des consommateurs post-pandémique.

