DéFi

Budweiser rejoint NFT Frenzy et achète un nom de domaine sur le thème de la bière Ethereum

Budweiser est devenue la dernière entreprise mondiale à sauter dans le train des jetons non fongibles (NFT). La société a acheté le nom de domaine Ethereum, Beer.eth, aux côtés d’une fusée NFT.

Budweiser change la photo de son profil Twitter en Rocket Design

La fusée NFT est une œuvre d’art de fusée qui comporte trois composants avec le nom et le logo Budweiser. Il s’appelait sur mesure “Life of the Party” et a acheté 8 ETH (environ 25 000 $ au moment de la publication).

Budweiser a également acheté le domaine « beer.eth » pour 30 ETH (environ 100 000 $ au moment de la publication).

En réfléchissant aux multiples achats, Budweiser a changé sa photo de profil Twitter en une fusée conçue par le célèbre artiste NFT et propriétaire de la plate-forme NFT Rocket Factory Tom Sachs. La Tom Sachs Rocket Factory a été lancée plus tôt ce mois-ci. L’usine est un plan de fabrication transdimensionnel, selon un article de Sachs publié le mois dernier.

Budweiser n’a pas encore annoncé officiellement l’achat de NFT. Cependant, les chaînes de médias sociaux de la brasserie ont publié une mise à jour avec trois emojis de fusée.

Budweiser est la société brassicole la plus vendue aux États-Unis en termes de volume. La marque est devenue un nom familier et est disponible dans plus de 80 pays.

Richard Oppy, vice-président des marques mondiales chez Anheuser-Busch, la société mère de Budweiser, avait précédemment annoncé le projet de la société d’investir dans une boutique multimédia NFT en partenariat avec l’entrepreneur Internet Gary Vaynerchuk.

Selon lui, les NFT sont une énorme opportunité pour une marque comme Budweiser qui est étroitement associée à l’art, à la musique, au sport et à la culture depuis des décennies.

Les entreprises continuent d’expérimenter le NFT

AB InBev a eu du succès avec les NFT, ayant publié un projet sous la marque de bière Stella Artois pour la Journée nationale du poulet frit. Le brasseur pense que les NFT peuvent jouer un rôle dans les emballages en édition limitée, les chutes de marchandises, les objets de collection et autres.

Le géant des paiements Visa s’est également lancé sur la scène du NFT. Il y a quelques jours, la firme a annoncé l’achat de CryptoPunk 7610, l’un des milliers d’avatars numériques basés sur NFT, pour près de 150 000 $ en Ethereum.

La scène NFT a connu un succès sans précédent au cours des derniers mois. En mars, la maison de vente aux enchères Christie’s a établi des records lorsqu’une image créée par l’artiste numérique Beeple s’est vendue 69 millions de dollars.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.