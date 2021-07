Budweiser se souvient de Notorious BIG avec Tall Boy Beer Can, Merch. & Concert gratuit à New York

The Notorious BIG / .

* Alors que certains artistes ne semblent pas être approuvés, peu importe ce qu’ils essaient, d’autres semblent ne jamais cesser de travailler et même après la mort des connexions.

Prenons par exemple le GROS notoire (vrai nom Christophe Wallace), décédé le 9 mars 1997. Aujourd’hui, plus de 20 ans après que le rappeur a été abattu alors qu’il était assis à un feu rouge à Los Angeles, rapporte All Hip Hop, le rappeur jadis autoproclamé Roi de New York vient de décrocher un Campagne Budweiser. Allez comprendre!

Non, nous ne les laissons pas vraiment mourir dans le capot. C’est logique parce que Rap et Hip hop ont prouvé tout autant un mouvement musical révolutionnaire que le Rock ‘n Roll à l’époque d’Elvis Presley.

Presley a été surnommé le roi du rock ‘n roll que les Américains n’ont pas non plus laissé mourir facilement. Et tout comme Presley était l’un des grands de son genre, Wallace, également connu sous le nom de Biggie Smalls, est toujours considéré comme l’une des plus grandes stars du rap de tous les temps.

Budweiser se souvient de Notorious BIG avec la canette de bière Tall Boy.

Comment le rappeur obtient à titre posthume l’honneur d’une édition limitée Tall Boy Canettes Budweiser? Biggies maman, Voletta Wallace y travaille toujours… Et on ne touchera même pas à la référence Tall Boy. Mais ça sonne accrocheur dans un style rap.

Et petit, c’est du divertissement. Et bien sûr, l’alcool, le hip hop et le rap vont de pair, n’est-ce pas ? De plus, Budweiser veut évidemment attirer les consommateurs urbains (fans de rap et de hip hop).

En parlant de cela, Budweiser organise un concert gratuit au Brooklyn’s Prospect Park Bandshell, le 19 août pour célébrer “Big Poppa”. Le concert commémoratif présente une multitude de célébrités, dont Busta Rhymes, Lil Kim, The Lox et DJ Steph Cakes.

«Je suis honorée de savoir qu’une marque telle que Budweiser veut célébrer mon fils de cette manière», déclare Voletta Wallace, la mère de Biggie. « L’héritage et la valeur de la marque de Christopher sont extrêmement importants pour moi et ma famille et le commémorer sur la canette d’une marque de bière emblématique en tant que « Budweiser » est quelque chose dont je pense qu’il serait heureux.”

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: Michelle Corrales-Lewis: L’intronisation au Temple de la renommée de la boxe du Nevada reportée à 2022

se

All Hip Hop rapporte également qu’Anheuser-Busch s’est associé à Christopher Wallace Estate pour lancer exclusivement les produits dans la ville natale de New York, Biggies.

La caractéristique des canettes Notorious BIG Tall Boy Budweiser :

Un croquis dessiné à la main de Christopher “The Notorious BIG” Wallace Phrases, y compris “Brooklyn’s Finest”, “King of New York”. La ligne d’horizon de Brooklyn pour rendre hommage à la ville natale du regretté rappeur Le credo Budweiser sur la canette a été remplacé par les paroles de l’album Ready To Die de Biggie, “Unbelievable”, “Live from Bedford-Stuyvesant le plus vivant, Representin BK au maximum. ” En plus des canettes, Budweiser a lancé une gamme en édition limitée de produits Biggie x Budweiser qui est maintenant disponible sur shopbeergear.com. La collection comprend des t-shirts, des sweat-shirts et des pantalons de survêtement avec des symboles associés à The Notorious BIG ainsi que le nœud papillon et l’étiquette de l’emballage de Budweiser.

Et en ce qui concerne le traitement royal sans restriction et l’espace partagé sur les canettes de bière populaires, le vice-président du groupe Marketing Budweiser & Value chez Anheuser-Busch, Daniel Blake mentionné:

« La canette Notorious BIG Budweiser Tall Boy est la collaboration de canettes la plus emblématique que nous ayons réalisée à ce jour », a-t-il déclaré. “Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec le domaine Christopher Wallace et la mère de Biggie, Voletta Wallace, pour donner vie à cette canette spéciale afin que nous puissions célébrer l’héritage du plus grand rappeur de tous les temps.”