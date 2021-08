Budweiser utilise 120 000 $ pour acheter un domaine NFT «fan art» et Beer.eth Crypto new media

Budweiser, une filiale d’Anheuser-Busch InBev, semble avoir officieusement sanctionné une pièce d’art non fongible, ou NFT, après l’avoir achetée pour une utilisation sur son profil Twitter.

Selon les archives du marché OpenSea, le producteur de bière a acheté une fusée NFT de marque Budweiser le 24 août pour 8 Ether (ETH), soit environ 25 704 $. La société a utilisé l’image “Life of the Party”, mettant en vedette trois canettes de bière constituant le corps d’une fusée, pour sa photo de profil Twitter officielle. Au moment de la publication, les 224 900 abonnés de Budweiser peuvent toujours voir l’image.

Bienvenue à la fête https://t.co/uSh51Vyr41 – Tom Sachs : Rocket Factory (@tsrocketfactory) 25 août 2021

Reconnaissant le créateur de la NFT, Tom Sachs, avec un retweet, Budweiser semble faire un pas de plus dans l’espace crypto et blockchain avec ce dernier achat. Le 11 août, la société a également acheté le nom de domaine Beer.eth via Ethereum Name Service sur OpenSea pour 30 ETH, soit plus de 96 000 $ au moment de la publication.

En rapport: Si les crypto-monnaies étaient de la bière…

Différentes sociétés brassicoles opérant sous Anheuser-Busch InBev sont entrées dans l’espace numérique. En juin, la branche britannique de la marque de bière Pilsner Stella Artois a publié une série de NFT de peau de marque à utiliser sur les chevaux dans le jeu de course numérique Zed Run. L’année dernière, Anheuser-Busch InBev a piloté une plateforme permettant aux clients de suivre le réseau d’approvisionnement de leurs bières sur la blockchain.