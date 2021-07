Bue Origin emmènera la plus jeune personne encore dans l’espace

16/07/2021 à 21:26 CEST

Le gagnant de la vente aux enchères Blue Origin Il ne peut pas effectuer le premier vol spatial commercial de l’entreprise, mais il y aura un remplacement historique. La firme de Jeff Bezos a révélé que le premier passager à payer pour une fusée New Shepard es Oliver Daemen, qui à 18 ans sera le plus jeune à visiter l’espace. C’est plus qu’approprié quand l’un de ses compagnons de voyage est Wally Funk, 82 ans, qui sera la personne la plus âgée à faire le voyage.

Le vol encore est prévu le 20 juillet. Le gagnant de l’enchère veut toujours rester anonyme, mais prendra un post-voyage à Blue Origin en raison de “conflits d’horaire”.

On ne sait pas combien Daemen a payé pour le voyage, mais ce n’est probablement pas une petite somme. Le père d’Oliver est Joes Daemen, PDG du fonds spéculatif Somerset Capital Partners. Bien que vous n’ayez probablement pas eu à payer les 28 millions de dollars pour l’enchère, le prix final était probablement suffisant pour tenir les autres clients fortunés à distance.

Cette version n’aura pas autant d’impact que prévu étant donné le vol spatial en équipage complet de Virgin Galactic. Néanmoins, il reste historique au-delà de l’âge de certains de ses passagers. Il pourrait également s’agir du premier vol du genre à entrer techniquement dans l’espace. Alors que l’altitude de Virgin était inférieure à la ligne de Kármán (99,78 kilomètres qui délimite officiellement l’espace, Blue Origin note qu’elle cherche à franchir cette barrière symbolique.