Bueckers, n ° 2 UConn tient le n ° 23 sud de la Floride 60-53

Geno Auriemma du Connecticut continue de faire pression pour que Paige Bueckers et la recrue Azzi Fudd tirent davantage.

Des matchs comme dimanche ne feront que rendre l’entraîneur du Temple de la renommée plus persistant – surtout compte tenu de la façon dont cela a aidé les Huskies, deuxièmes au classement, à traverser un match de tournoi difficile contre un adversaire classé.

Bueckers a récolté 21 points tandis que Fudd a obtenu un sommet de la saison avec 18 points sur six à 3 points pour aider le Connecticut à tenir le numéro 23 de la Floride du Sud 60-53 lors des demi-finales de dimanche du premier Battle 4 Atlantis féminin. Les deux ont réussi de gros coups au cours de la deuxième mi-temps qui a sorti les Huskies d’un trou surprenant après avoir perdu une avance de 13 points en première mi-temps, aidant les Huskies à se qualifier pour un match de premier plan contre la Caroline du Sud, la mieux classée, pour le titre Atlantis.

« Je pense qu’être un bon coéquipier, c’est tirer à chaque fois que vous êtes ouvert quand vous êtes un bon tireur », a déclaré Auriemma. « Pour les jeunes enfants, je pense qu’il est parfois un peu naturel de ne pas vouloir se mettre dans cette situation. … Certains enfants mettent juste un peu plus de temps à le voir. Ce n’est pas une mauvaise chose, c’est ce que c’est. «

Les Huskies (3-0) ont dû se battre jusqu’aux dernières minutes pour conserver une note parfaite face aux Bulls (3-2). En plus de perdre la marge en première mi-temps, UConn a perdu une avance de huit points à mi-chemin de la troisième après avoir abandonné une séquence de 11-0 pour prendre un retard de 45-42.

Bueckers a réussi 8 des 16 tirs, son plus gros étant lorsqu’elle a dribblé loin du coin et a réussi un retournement de 3 sur Elisa Pinzan pour égaliser à 45 à la fin du troisième quart.

Les Huskies ont obtenu le ballon pour commencer le quatrième, et Fudd a suivi avec un 3 tout de suite – essentiellement une possession de six points qui a repris de l’élan face aux Bulls en plein essor. C’était le début d’une rafale de 14-2, qui comprenait Bueckers marquant sur une passe parfaite d’Olivia Nelson-Ododa au poteau et Fudd ajoutant 3 autres pour porter l’avance à 56-47 avec 4:28 à jouer.

Fudd a terminé 6 des 9 à 3 points après avoir marqué seulement 12 points sur 13 tirs au cours des deux premiers matchs de la saison.

« L’entraîneur m’a dit de tirer et jusqu’à présent, j’ai trop réfléchi à chaque match », a déclaré Fudd. « … Et quand j’ai eu le ballon et que les mains de mon défenseur n’étaient pas là, juste pour tirer. »

Elena Tsineke a marqué 17 points pour mener le sud de la Floride, qui a tiré 37% mais seulement 4 sur 13 (31%) au dernier quart lorsque le match était en jeu. Bethy Mununga a ajouté 15 points et huit rebonds, aidant le sud de la Floride à contrôler le verre et à prendre un avantage de 15-6 dans les rebonds offensifs.

« Je pensais que nous avions défendu, nous avons fait de multiples efforts dans beaucoup de jeux », a déclaré l’entraîneur de l’USF Jose Fernandez. « C’était votre deuxième ou troisième week-end typique du tournoi NCAA. »

GRANDE IMAGE

USF: Les Bulls n’ont eu aucun problème lors de leur premier match du tournoi, dépassant Syracuse 77-53 derrière un double-double de Mununga. Fernandez avait déclaré par la suite que l’équipe devrait gérer les courses du Connecticut, ne laissant pas un ou deux paniers se transformer en une rafale de 12 ou 14 points sans réponse. Pour la plupart, le sud de la Floride l’a fait, notamment avec son parcours de 11-0 en fin de troisième.

« Dans ce quatrième quart, c’est à égalité et maintenant tout est amplifié », a déclaré Fernandez.

Connecticut : Les Huskies ont remporté le premier match du tournoi inaugural au complexe Atlantis, ouvrant le match au troisième quart pour battre le Minnesota 88-58. Celui-ci a été une bataille plus difficile, Bueckers et Fudd devant porter la charge offensive dans un jeu au rythme plus lent pour une équipe qui ne pouvait tout simplement pas se détacher en transition.

SANS TACHE

Le Connecticut s’est amélioré à 33-0 contre le sud de la Floride, remontant à leur temps ensemble dans les conférences Big East et American Athletic, bien que ce fut la première de ces rencontres décidée par moins de 10 points.

OUPS

Bueckers n’a eu aucun revirement au cours des deux premiers matchs au point, puis l’a commise en premier avec un jetable à 7:21 du deuxième quart.

« Elle ne s’est pas arrêtée là, n’est-ce pas ? Auriemma a plaisanté. « Elle s’est rattrapée. »

Bueckers a suivi avec un autre moins de deux minutes plus tard et a terminé avec trois.

SUIVANT

USF: Les Bulls affronteront le n ° 9 de l’Oregon, qui a perdu contre la Caroline du Sud dimanche, lors du match pour la troisième place de lundi.

Connecticut : Les Huskies rencontrent les Gamecocks les mieux classés, qui ont battu les Ducks dimanche, lors du match de championnat de lundi.