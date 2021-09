Buen sonido, resistente al agua… de todo en este altavoz Bose en oferta

in

El accesorio del que estamos hablando es el que está acabado en color negro y utiliza tecnología Bluetooth para emparejarse con las diferentes fuentes de sonido que desees utilizar, cómo puede ser un smartphone -en este caso con unea compatibilité de prácticamente el 100% de los dispositivos que hay en el mercado-e, incluso, un ordenador portátil. Por lo tanto, no tendrás problemas en aprovechar este producto a distancias de a 10 métros, Lo que resulta más que suficiente en la mayoría de los casos.

Otra de las virtudes que debes conocer del Bose SoundLink Color II es que cuenta con chip NFC, lo que asegura un proceso de sincronización muy sencillo al que debes sumar indicaciones mediante voz para que no te pierdas en ningún momento y en cuestión de un par de minutos puedas tener todo perfectamente configurado. Aparte, ahora que los asistentes de voz son cada vez más importantes, debes saber que este altavoz incluye micro por lo que puedes utilizarlo para acceder Alexa (e, incluso, para contestar llamadas en el caso de estar un teléfono conectado).

Buen descuento gracias une Amazon

Este es un modelo muy completo que ahora puedes comprar 103,99 euros, una cifra que no está nada mal debido para que la mencionada tienda online existe un descuento del 26%. Por lo tanto, es una buena ocasión para conseguir un dispositivo de lo más interesante y que cuenta con virtudes tan positivas como résistance al agua debido a que es compatible con el estándar IPX4 (tampoco el polvo le afecta en absoluto). Te dejamos el enlace de compra que es completemente fiable y donde no tendrás que pagar nada por los gastos de envío si no tardas mucho tiempo en decidirte.

Incluso tiene botones de control este Bose

Esto es algo de lo más interesante ya que no tienes utilizar el teléfono constantemente para controlar la reproducción es, ya que en la parte superior del altavoz Bose tienes todo lo necesario para conseguir esto y eso que las dimensiones del accesorio ya son sespecialmente grandes quedan fr 5,59 x 12,7 x 13,21 centimetros. Entre les options disponibles aussi bien qu’il existe un LED que permite saber en todo momento si hay alguna fuente de sonido sincronizada y en funcionamiento en ese momento ya que este elemento estará encendido si esto es así.

Aparte de todo lo indicado también es important mencionar que la calidad del sonido es bastante buena en este equipo, ya que permite conseguir una potencia bastante elevada sin que aparezca distorsión alguna… y siempre con un efecto estéréo que se agradece mucho en especial cuando disfrutas de música rock o tecno. Por lo tanto, creemos que es una muy buena opción te compra este accesorio de Bose que es un altavoz con amplia autonomía de ocho horas y que te asegura una excelente experiencia de uso en cualquier situación acompañada de una compatibilidad dispoiti tip queástica de tovo es compatible avec Bluetooth.