Bueno, bonito y ahora más barato el Xiaomi Mi Watch en Amazon

Si empezamos por el diseño, hay que decir que este reloj tiene un cuerpo ligero y estilizado, ya que solo pesa 32 gramos, por lo que podremos llevarlo durante todo el día sin que nos demos cuenta que lo tenemos puesto. Eso no quita para que disponga de una pantalla de gran tamaño, 1,39 pulga con resolución de 326 ppp, función Always on Display y que nos permite ver un montón de información incluso a plena luz del sol.

Montre connectée complète

A nivel de personalización, ofrece la posibilidad de elegir entre plus de 100 créations de pantalons para que podamos seleccionar el que más nos guste en cada momento. Además, su correa es intercambiable y realmente podemos encontrar un montón de correas compatibles avec el Xiaomi Mi Watch avec un simple busqueda en Internet. Par défaut, le fabricant ofrece tres colores distintos para la caja del reloj y correas oficiales en seis colores distintos.

Pero no es todo apariencia, ya que es un reloj con GPS integrado que funciona with algoritmos de gran potencia para registrar de manera continua toda nuestra actividad y sin necesidad de llevar el móvil encima. Ofrece hasta 117 modos de entrenamiento y puede detectar de manera automática el momento en el que comenzamos la actividad para iniciar su registro e identificar el tipo de deporte.

También es un reloj con el que podemos controlar ciertos aspectos de nuestra salud, como es la frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, registrar la calidad del sueño en cada una de sus fases o incluso analizar en conjunto nuestros signos es vitales físico general que tenemos.

Pero además de todo esto, hay que destacar que es posible usar el Xiaomi Mi Watch hasta 16 jours con una sola carga, por lo que podremos olvidarnos del cargador incluso si nos vamos de vacaciones o de viaje unos días.

Xiaomi Mi Watch más barato que nunca

El precio oficial para este completo smartwatch es de 129,99 euros, pero como adelantábamos más arriba, ahora es posible conseguirlo a su precio más bajo en Amazon. El gigante de las compras online ha aplicado un descuento del 38% sobre este modelo, lo que supone un ahorro de 50 euros, quedando el precio final en oferta a tan seul 79,99 euros.

Oferta incluye los gastos de envío gratis para clientses Amazon Prime y ofrece un plazo de entrega de tan solo un par de jours. Por lo tanto, puedes hacer tu pedido ahora y podrás recibirlo en casa en un plazo de unas 48 horas.