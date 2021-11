Buffalo’s Stumble, Rodgers’s Heel Turn, Mahomes Theories et Odell Sleepstakes

Photo de Douglas P. DeFelice/.

De plus, devinez les lignes et le coin des parents avec Cousin Sal

Bill Simmons de Ringer est rejoint par Cousin Sal pour discuter d’une autre défaite des 49ers, de Patrick Mahomes et de la lutte des Chiefs pour battre les Packers sans Aaron Rodgers, et de la défaite choquante des Bills contre les Jaguars. Plus : Cowboys-Broncos, Vikings-Ravens, Bengals-Browns, et plus (1:45). Ensuite, ils devinent les lignes pour la semaine 10 de la NFL (38:04) avant de clôturer l’émission avec Parent Corner (1:01:59).

