Buffon confirme ses adieux à la Juventus à la fin de cette saison

11/05/2021 à 16:20 CEST

La méta italienne Gianluigi Buffon Il a annoncé ce mardi à 43 ans qu’il quitterait son club, la Juventus de Turin, à la fin de cette saison et qu’il n’avait pas encore décidé s’il allait continuer à jouer pour une autre équipe ou s’il se retirerait définitivement.

“Mon avenir est clair. Cette année cette très bonne et très longue expérience avec la Juventus sera définitivement close. Soit j’arrête de jouer, soit si je trouve une situation qui me stimule ou qui me permet d’avoir une expérience de vie, je la prendrai. en considération “, a assuré Buffon à “Bein Sports”.

“Je pense que j’ai tout donné pour la Juventus. J’ai tout reçu et plus que cela ne peut pas être fait. Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle et il est juste que je cesse de m’inquiéter”, a ajouté le vétéran gardien italien, qui détient le record de correspond à la série A (656).

Vainqueur de 25 titres de club et champion du monde 2006 en Allemagne avec l’équipe nationale italienne, Buffon fera ses adieux à la Juventus après une expérience de 19 saisons divisée en deux étapes.

Après s’être présenté comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe à Parme, avec qui il a remporté la Coupe UEFA 1999, Buffon Il a joué pour la Juventus de 2001 à 2018 et, après une saison au Paris Saint Germain, est revenu à Turin en juillet 2019.

Au cours de ces deux dernières années, il était le deuxième gardien de but, derrière le polonais Wojciech Szczesny, et frind à un bon niveau à chaque fois qu’il devait sauter sur le terrain.

Aimé pour son passe-temps et respecté par ses rivaux, Buffon a accepté de jouer en Serie B en 2006 avec la Juventus, lorsque le club turinois a été puni de relégation pour le scandale de fraude sportive appelé «Calciopoli».

“Gigi”, comme il est surnommé en Italie, pourra dire au revoir à la Juventus en remportant un dernier titre, puisqu’il débutera le 19 mai prochain en finale de la Coupe d’Italie contre l’Atalanta.