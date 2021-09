Buffon évoque le départ de CR7 de la Juve

09/07/2021

Act à 11:24 CEST

Gianluigi Buffon a encore de la corde pendant un moment. L’actuel gardien de Parma Calcio est de retour dans l’équipe qui l’a vu faire ses débuts après une carrière réussie et après avoir tenté sa chance lors d’une autre deuxième étape à la Juventus. Là, il a coïncidé avec Cristiano Ronaldo, un footballeur qui, comme lui, a décidé de quitter Turin et de revenir à ses racines professionnelles. Dans le cas des Portugais, à Manchester.

“La Juventus ne connaît qu’une transitionJe ne sais pas si c’est générationnel ou si c’est le squelette de l’équipe qui change, mais vous payez un peu pour tout ça. Si vous êtes sûr comme Allegri ou les joueurs, il se peut que vous n’atteigniez pas les objectifs (comme le Scudetto, par exemple), mais que vous vous en approchiez », explique Buffon dans un communiqué recueilli par Tuttosport en couverture aujourd’hui.

Un Buffon qui a aussi parlé de Cristiano : “Je pense que personne n’aurait pu être surpris par son départ. Il est réputé pour être un grand professionnel, se consacrant avant tout à lui-même. Les fans l’ont idolâtré pour ses performances et ses buts, et je ne vois rien d’illogique dans la décision de partir. C’était un choix délibéré et rationnel de sa part, qui a confirmé son cheminement de carrière.. Je ne peux que très bien parler de Cristiano, c’est un professionnel exceptionnel et se donne à cent pour cent pour la cause.”

En outre, Buffon Il « mouillait » l’équipe italienne, qui renaît et a même remporté le championnat d’Europe avec une série de résultats presque imbattable.

« Je dois dire la vérité et ne pas défendre le groupe : Le problème de l’Italie n’a été que de la chance. Quand vous gagnez la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe, tout doit bien se passer, maintenant vous payez pour la chance que vous aviez auparavant. Dans les deux compétitions, la clé était qu’il y avait eu deux tirages qui étaient nés du hasard. Je ne pense pas que le problème dépende des attaquants, je ne les remets pas en cause, surtout Ciro Immobile. Envers celui qui a des chiffres et qui travaille si dur, il faut plus de clémence », a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué son retrait, et a confirmé qu’il n'”allait pas s’arrêter”.

“Ma tête et mon corps répondent très bien et en ce moment je n’envisage pas l’idée d’abandonner, je me rends compte que je suis un joueur très important pour mes coéquipiers et les fans de Parme, pour moi c’est très gratifiant. Un nouvel appel de Mancini pour la dernière Coupe du monde ? Je ne veux pas d’une équipe d’entraîneurs avec autant de pression pour ajouter un nouveau & rdquor;, a ajouté Buffon.