Buffon explique sa critique de Cristiano

01/01/2022 à 21:23 CET

Gianluigi Buffon a surpris il y a quelques jours en laissant entendre que l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus n’avait pas été positive pour l’équipe et hier, il a voulu clarifier ses propos dans une interview au ‘Corriere della Sera’.

« J’ai dit que l’équipe avait perdu un peu d’ADN parce que c’est ce que je pense. Et, après réflexion, ce n’était pas la faute de Ronaldo. Quand un club embauche un joueur du niveau de Cristiano, ils savent exactement ce qui peut arriver », a expliqué le gardien.

« Il faut comprendre si les autres joueurs sont préparés. Et, à mon avis, les joueurs de la Juventus n’étaient pas prêts à jouer à ses côtés. Qu’on le veuille ou non, tout le monde a senti son poids dans l’équipe et cela ne devrait jamais arriver. surtout à un club comme la Juventus », a ajouté Buffon, qui connaît bien « Vecchia Signora », car il y est devenu une légende.

« Quand Cristiano est arrivé au club, j’étais allé au PSG. A mon retour, l’équipe était différente, ce n’était plus la même que celle que j’avais quittée un an avant », c’est fini.