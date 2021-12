Bug de chargement d’Adobe Fonts : comment corriger le problème sur macOS Monterey

Si vous rencontrez des problèmes avec les polices dans Adode Creative Cloud après la mise à niveau de votre Mac vers macOS Monterey, vous n’êtes pas seul. Suivez ci-dessous pour savoir comment corriger le bogue de chargement des polices Adobe.

Alors que de plus en plus de personnes passent à macOS Monterey – par choix ou lors de l’achat des nouveaux ordinateurs portables Apple Silicon MacBook Pro – certains utilisateurs d’Adobe CC trouvent un bogue de polices frustrant.

Avec ce problème, lorsque vous essayez de gérer les polices, Adobe CC se bloque sur « Chargement des polices Adobe ».

Comment corriger le bogue de chargement des polices Adobe sur macOS Monterey

Détaillé sur le forum de la communauté de support Adobe, l’utilisateur defaultiwv19aq8h7r3 a trouvé une solution après avoir essayé tout ce à quoi il pouvait penser.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, essayez d’abord ces étapes :

Assurez-vous que votre connexion WiFi/Internet fonctionne Déconnectez-vous et reconnectez-vous à Adobe CC Exécutez le programme de désinstallation d’Adobe CC et choisissez Réparer au lieu de Désinstaller Si la réparation ne fonctionne pas, désinstallez les applications Adobe CC macOS et réinstallez Si vous voyez toujours le bogue de chargement des polices Adobe, la solution qui fonctionne pour certains utilisateurs consiste à utiliser l’outil Adobe Creative Cloud Cleaner pour accéder à le caché Outil de suppression Creative Cloud. Suivez les étapes ici pour accéder à l’outil CC Cleaner > Outil de suppression CC.

L’utilisateur du forum Adobe Jimmy Ganley a expliqué plus en détail à quoi s’attendre lors de l’utilisation de cette méthode pour résoudre le problème :

Il existe un outil séparé lié ci-dessus à l’outil « Adobe Remover », qui fonctionne différemment de l’outil de réparation ou de nettoyage. Essentiellement, l’outil Remover supprime tous les fichiers Adobe sur l’ordinateur, que l’outil de réparation ou de nettoyage n’affecte pas. C’est nul parce que votre espace de travail et vos préférences sont réinitialisés par défaut, mais cela a résolu pour moi le même problème que vous rencontrez.

