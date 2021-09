Bug de personnage de Diablo 2 disparu et où trouver des personnages dans Diablo 2

Le bug de disparition du personnage de Diablo 2 est en partie une conséquence malheureuse des problèmes de lancement et en partie pas un bug du tout.

Le remaster n’a pas manqué de bugs au lancement, dont un qui a apparemment effacé les personnages du serveur. Cependant, le problème que vous rencontrerez probablement le plus provient de la façon dont le jeu charge ses paramètres par défaut.

Bug du personnage de Diablo 2 | Personnage disparu dans Diablo 2

Si vous vous reconnectez à Diablo 2 après vous être déconnecté, vous constaterez probablement que votre personnage n’est nulle part en vue. L’onglet des personnages est vide, comme s’ils n’avaient jamais existé. C’est normal car Diablo 2 Resurrected utilise par défaut des personnages en ligne, qui sont entièrement séparés de vos personnages hors ligne.

Cliquez sur l’onglet Hors ligne et votre personnage devrait être là, attendant de continuer son aventure.

Bug du personnage de Diablo 2 | Problème de serveur Diablo 2

Des problèmes de serveur ont affecté Diablo 2 lors de sa première sortie, et Blizzard a reconnu que certains des problèmes associés pouvaient entraîner la disparition de personnages. À la fin du 23 septembre, le développeur a déclaré que tous les bogues susceptibles de faire disparaître les personnages avaient été résolus. Si vous rencontrez toujours le problème et que les personnages disparaissent également de l’onglet hors ligne, il y a quelques choses – bien que pas sûres – à essayer.

Déconnectez-vous du serveur et de Battlenet, puis réessayez de vous connecter aux deux. Certains ont signalé que cela avait résolu le problème, mais encore une fois, il n’est pas garanti que cela fonctionne pour tout le monde. Votre meilleur pari si cela continue de se produire est d’attendre que Blizzard le répare. De nouveau.

Si vous débutez toujours dans Diablo 2 Resurrected, vous devrez naviguer dans certaines de ses autres reliques des siècles passés. Les casernes du monastère et le repaire du mal sont plutôt difficiles à trouver à moins que vous ne soyez déjà familiarisé avec le jeu. L’énigme des Cairn Stones peut également s’avérer gênante. Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire, assurez-vous de prévoir du temps pour planifier vos cours et vos points de compétence, et ne réfléchissez pas trop à ce que signifie le chat Gem.

