Bug Dolby Atmos de 15 secondes dans les chansons Apple Music

Dolby Atmos Spatial Audio est arrivé la semaine dernière sur Apple Music et bien que beaucoup apprécient le nouveau contenu immersif, il y a un bogue qui en fait un problème pour certains utilisateurs. Voici quelques conseils pour vous aider à corriger le bogue Dolby Atmos de 15 secondes.

Dans plusieurs publications des communautés d’assistance Apple, sur Reddit, Twitter, etc., des personnes ont évoqué le bogue Apple Music Dolby Atmos où les pistes s’arrêtent juste à exactement 15 secondes.

De nombreux utilisateurs voyant le bogue Dolby Atmos de 15 secondes exécutent iOS 14.6, il ne s’agit donc pas seulement d’un problème de bêta développeur iOS 15. Et certaines des plaintes indiquent qu’elles constatent le même problème avec les pistes Apple Music Lossless.

Les utilisateurs voient également le bogue avec le streaming et les chansons Dolby Atmos téléchargées et nous voyons le bogue ici parmi l’équipe ..

Solutions pour le bogue Dolby Atmos de 15 secondes

Une solution à court terme que nous avons vue fonctionner dans une mesure décente consiste à fermer Apple Music et à relancer l’application – le problème semble disparaître… au moins pendant un certain temps. D’autres utilisateurs sur le Web ont parfois noté qu’il fonctionnait de dépasser la barre des 15 secondes – ce n’est pas une situation idéale mais c’est une option rapide Enfin, certaines personnes mentionnent le support Apple en les déconnectant d’Apple Music et en se reconnectant avec cette résolution du problème. problème (application Paramètres iPhone > appuyez sur votre nom > Médias et achats > Déconnexion puis chantez à nouveau)

Le problème disparaît lors de la désactivation de Dolby Atmos dans les paramètres Apple Music, mais oui, cela va à l’encontre de l’objectif 🙃.

Espérons que nous verrons le bogue officiellement éliminé bientôt !

