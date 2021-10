Buggles définissent le nouvel âge de la pop

De l’Espagne à la Suède, de l’Autriche à l’Australie et de l’Italie à l’Irlande, « Video Killed The Radio Star » a été l’un des plus grands numéros 1 de 1979. Le 20 octobre 1979, le single Buggles, qui est venu définir une ère pop, déplacé au sommet du graphique britannique.

Beaucoup de gens ne réalisent pas que « Video Killed The Radio Star » était une reprise d’un single plus tôt cette année-là par son co-auteur, Bruce Woolley, avec son groupe le Camera Club. Les collaborateurs de Woolley sur « Radio Star », Trevor Horn et Geoff Downes, venaient de former Buggles, et soumettaient la démo de leur version à Island Records.

C’est devenu le premier single de Buggles, et non seulement c’était un succès, mais il est venu représenter le nouveau son pop synthétique de l’époque – et a ensuite été à la hauteur de son titre en devenant célèbre la première vidéo à être jouée sur le nouveau MTV en 1981. Un mot de reconnaissance, aussi, pour la voix féminine rarement créditée qui était si importante pour le disque, Linda Jardim.

De l’âge du plastique

Avec la nature indéfectiblement excentrique des charts britanniques, « Radio Star » s’est hissé au premier rang le 20 octobre, remplaçant la police‘s « Message In A Bottle » et avant que le tube gospel de Lena Martell « One Day At A Time » ne prenne sa place. Buggles a suivi avec l’album The Age of Plastic et avait un autre single du Top 20 britannique, « Living In The Plastic Age », et un autre qui a fait le Top 40, « Clean Clean ».

Écoutez la liste de lecture des hits classiques des années 80.

En moins d’un an, Downes et Horn se dirigeaient de manière incongrue vers un sort avec les piliers du rock progressif Yes, avant de faire un deuxième album de Buggles, Adventures In Modern Recording. Ensuite, Downes a rejoint l’Asie et Horn est devenu l’un des producteurs les plus demandés au monde, mais ils devaient beaucoup à ce top original des charts de 1979.

Achetez ou diffusez « Video Killed The Radio Star » sur The Age of Plastic.