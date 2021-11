Bugha, champion de la Coupe du monde de Fortnite, remporte le premier titre FNCS avec Mero et Muz

Bugha, Muz et Mero remportent le championnat FNCS de la saison 8.

L’histoire a été écrite ce week-end dans Fortnite compétitif à bien des égards au cours de la saison 8 Fortnite Champion Series (FNCS). Le premier et unique champion solo de la Fortnite World Cup du jeu – Kyle « Bugha » Giersdorf – a poursuivi son héritage en remportant son tout premier titre FNCS. Ce n’était pas facile – Bugha a enduré l’adversité aux côtés de ses coéquipiers Mero et Muz tout au long de la finale de la saison 8 du FNCS. Cependant, Bugha, Muz et Mero sont restés fidèles à leur plan de match et se sont accrochés de justesse pour gagner de manière impressionnante.

Dans le mix après le premier jour

2e jour @MeroFN @MuzFN pic.twitter.com/e8BvxHsdJ8 – Bugha (@bugha) 31 octobre 2021

Bugha, Mero et Muz ont répondu aux attentes malgré quelques obstacles en cours de route. Ce trio s’est classé deuxième après la première journée et six matches, avec 179 points, 31 éliminations et un classement moyen de 6,83. La victoire était en vue, mais avec des noms notables tels que Edgey, Deyy et MackWood autour d’eux, Bugha, Muz et Mero devaient reproduire leur exécution du premier jour le deuxième jour.

Le deuxième jour offre plus de cohérence et une douce victoire

1ÈRE PLACE TRIO FNCS LAISSE GOOOOO MAN (135 000 $) @MeroFN @MuzFN pic.twitter.com/KTo1RAnYOw – Bugha (@bugha) 1er novembre 2021

Bugha et sa compagnie ont avancé dans le deuxième jour avec l’intention de remporter la hache des champions. Ils ont ouvert leurs trois premiers matchs avec un cinquième, un troisième et un cinquième, totalisant 30 éliminations époustouflantes sur ce tronçon. D’autres équipes sont restées sur leurs traces, notamment Jamper, Tragix et Deyy, double vainqueur du FNCS, qui a occupé le haut du classement tout au long de la deuxième journée.

Les futurs champions ont eu du mal au cours de leurs trois derniers matchs, réussissant un 12e, un 15e et un 22e pour compléter les finales de la saison 8. Le moment le plus crucial s’est peut-être produit dans le match décisif 12, où Bugha et Muz ont échappé de peu à une élimination presque certaine alors que Storm Surge a lentement épuisé leurs ressources au milieu du match. Ils ont ensuite résisté à la tempête, redémarré Mero et se sont emparés des points de placement et d’élimination indispensables. Après avoir chuté à la 22e place, il n’était pas clair si 341 points seraient suffisants pour remporter la victoire.

Deyy, Tragix et Jamper ont terminé leur dernier match en troisième position, mais le classement final a conduit à un déchirement, affichant 334 points, soit sept points de moins que Bugha, Muz et Mero. C’était une fin remplie d’intrigues, de drames et de tout ce qu’un fan de Fortnite compétitif pouvait souhaiter.

Bugha, Muz et Mero deviennent les détenteurs de la hache des champions de la saison 8

1ÈRE PLACE TRIO FNCS LAISSE GOOOOO MAN (135 000 $) @MeroFN @MuzFN pic.twitter.com/KTo1RAnYOw – Bugha (@bugha) 1er novembre 2021

La combinaison improbable de joueurs s’est formée apparemment à la dernière seconde avant le début des éliminatoires de la saison 8 du FNCS. Bugha et Mero ont eu du mal à en trouver un troisième, mais ont finalement ajouté Muz, deux fois champion d’Océanie FNCS pour compléter leur alignement. Les trois joueurs ont bien performé tout au long de la saison et étaient sans aucun doute l’un des favoris avant la finale du FNCS.

pas de canevas, serpenté une semaine avant les fncs, nous l’avons fait 3x trio champion fncs le plus amusant que j’aie jamais eu pic.twitter.com/9zRalIPRME – TNA Mero (@MeroFN) 1er novembre 2021

Un championnat FNCS de la saison 8 représente tout pour ces trois joueurs. Bugha peut désormais se qualifier de vainqueur de la Coupe du monde Fortnite et de la série de champions Fortnite, rejoignant uniquement le champion duo de la Coupe du monde Fortnite – David « aqua » Wang – dans cette catégorie noble. Muz devient le tout premier vainqueur interrégional de la Fortnite Champion Series, après ses deux victoires en trio FNCS dans la région de l’Océanie. Mero – que beaucoup reconnaissent comme peut-être le meilleur joueur manette au monde – remporte son troisième titre FNCS au cours des cinq dernières saisons.

L’HOMME TELLEMENT HEUREUX LAISSE GOOOOOOOOOOOOOOO – TNA Muz (@MuzFN) 1er novembre 2021

Chaque joueur s’est rendu sur Twitter pour célébrer et afficher ses gains impressionnants. Bugha, Muz et Mero collecteront 45 000 $ et la hache des champions en jeu, une pioche FNCS donnée uniquement aux champions. La région NA East a apporté la chaleur, mais Bugha, Muz et Mero ont fait le pas supplémentaire nécessaire pour gagner. Avec le FNCS Grand Royale de 5 millions de dollars US à venir, on ne sait pas ce qui pourrait être la prochaine étape pour les champions de la saison 8 du FNCS.

Image en vedette : ESPN