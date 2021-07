Bugha, champion de la Fortnite World Cup, annonce le skin ICON Series et le mode de jeu tardif

Bugha rejoint la série ICON de Fortnite.

Le champion solo de la Coupe du monde de Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf, a commencé à taquiner une annonce massive il y a deux jours, une annonce qu’il a classée deuxième sur sa liste des moments les plus marquants de sa carrière, juste derrière sa victoire de 3 millions de dollars en Coupe du monde. Les détails derrière cette annonce étaient rares, et la plupart des fans de la scène ont assumé une copropriété avec Sentinels – son organisation d’esports représentante – ou peut-être la deuxième Coupe du monde de Fortnite. Bugha a laissé entendre que cette révélation n’était pas une publicité et que le monde le découvrirait à midi HE le 19 juillet.

Après une brève introduction, Bugha a annoncé qu’il était le prochain membre de la série ICON de Fortnite, après Tyler “Ninja” Blevins, Neymar Jr, LeBron James, Travis Scott et d’innombrables autres noms bien connus. C’est une étape importante dans une carrière exceptionnelle pour le joueur de 18 ans, et ce fut un moment historique.

Bugha entre dans la série ICON

Devant 100 000 téléspectateurs en direct sur Twitch, Bugha a révélé la bande-annonce de la série ICON, où il a parcouru l’ensemble de l’ensemble cosmétique. Le champion du monde de Fortnite a un skin de base avec trois styles, un dos de coupe du monde avec son chien Zoey inclus, des pioches éclair à double maniement et l’emote homer grind. Bugha rejoint Ninja, Loserfruit, Lachlan, TheGrefg et Lazarbeam. La peau tombe dans la boutique d’objets de Fortnite demain, le 19 juillet, à 20 h HE. Un autre détail de l’annonce de Bugha est un nouveau mode de jeu, surnommé Bugha’s Late Game, qui émule les jeux de fin de compétition de Fortnite.

La fin de partie de Bugha

En plus du skin ICON Series, Epic a également travaillé avec Bugha pour développer un mode de jeu précisément destiné à la compétition Fortnite. Alors que le mode Arena est un instrument de mesure pour les joueurs talentueux, Bugha’s Late Game est purement un simulateur de fin de jeu en trio. Les matchs commencent dans la troisième zone avec des matériaux et des inventaires définis, et le dernier trio debout gagne. Il y aura un tournoi avec un prix de 100 000 USD, que nous approfondirons lorsque les règles seront publiées.

C’est un jour légendaire pour le premier champion solo de Fortnite, qui s’inscrira davantage dans l’histoire du jeu. Il suit les traces de certaines célébrités, athlètes et créateurs de contenu emblématiques. Le skin de la série ICON de Bugha arrivera dans la boutique d’objets demain, le 19 juillet à 20 h HE.

