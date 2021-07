Bugha rejoint Avery au milieu de NA East Rostermania, Mero et Deyy reviennent avec Reverse2k

in

De nombreux changements de liste se sont produits sur la scène NA East de Fortnite.

Cela a été une période de 12 heures induite par le stress pour certains des joueurs d’élite de Fortnite. Hier, des changements dans la liste ont secoué la scène de NA East lorsque les doubles vainqueurs de la Fortnite Champion Series (FNCS) Malachi “Reverse2k” Greiner, Mero et Deyy se sont séparés de manière inattendue.

Cette décision a fait boule de neige et l’ancien coéquipier de Bugha, Avery, a rejoint de force ses anciens coéquipiers Rocco “Saf” Morales et Liquid STRETCH pour avoir une chance de bien jouer dans la saison 7. Juste au moment où cela semblait terminé, Bugha a lancé une bombe et Twitter, où il a révélé qu’il restez finalement avec Avery pour éviter les retombées.

Mero taquine et Bugha laisse tomber la nouvelle

J’ai décidé que ce qui serait le mieux serait de retourner jouer avec Avery et de laisser Mero et Deyy lf1 ou de jouer à nouveau avec Reverse, mais n’appréciez pas ce sentiment que tout le monde est foutu / fou et veut faire ce qui est le mieux pour tout le monde situation. – Bugha (@bugha) 15 juillet 2021

Mero a averti ses abonnés de certaines nouvelles insensées sur Twitter avant que Bugha ne donne le coup de grâce. S’il semblait que le champion du monde de Fortnite concourrait aux côtés de Deyy et Mero cette saison, ce ne serait pas le cas. Bugha est allé sur Twitter, où il a annoncé son intention de rejoindre Avery malgré tout le drame.

“J’ai décidé que ce qui serait le mieux serait de recommencer à jouer avec Avery et de laisser Mero et Deyy lf1 ou de jouer à nouveau avec Reverse, mais ne profitez pas de ce sentiment que tout le monde est foutu / fou et veut faire ce qui est le mieux pour tout le monde dans la situation », a-t-il écrit.

Bugha a réussi un 180 complet et a de nouveau provoqué une frénésie sur la scène compétitive. Il a déclaré son intention de faire équipe avec Avery et Eomzo avant que nosh ne soient à nouveau disponibles quelques heures seulement après la séparation du trio. La décision de Bugha a laissé Mero et Deyy dans une position délicate, étant donné qu’ils ont laissé Reverse2k bloqués sur une île.

Reverse2k x Mero x Deyy de retour

MDR – ENDLESS Reverse2k (@Reverse2k) 15 juillet 2021

Alors qu’il regardait la situation se dérouler, Reverse2k a réagi en déclarant “lol” sur Twitter. Ce fut sans aucun doute une course émouvante pour le double vainqueur du FNCS. En l’espace de 12 heures, ses coéquipiers l’ont abandonné et le karma a joué à plein – le changement soudain a ramené Mero et Deyy avec Reverse2k. Deyy a annoncé sur Twitter qu’il jouerait avec ses coéquipiers vainqueurs du championnat lors d’un prochain tournoi en trio. Il est sûr de dire qu’ils sont de retour.

Saf x STRETCH x Khanada gagnent DreamHack et plus

TOUJOURS DOMINANT PARESSEUX DANS CHAQUE TOURNOI W/ @Safarooniee @Khanada pic.twitter.com/OStBuq1p30 – Liquid STREMON (@Stretch) 15 juillet 2021

STRETCH, Saf et Khanada sont les gagnants dans cette circonstance. Ils ont appris qu’Avery ne forcerait pas STRETCH et Saf à jouer avec lui cette saison. Maintenant, les deux peuvent faire équipe avec Khanada, avec qui ils viennent de remporter la Cash Cup Extra. Ce qui se passe à partir d’ici est à deviner. Une chose est sûre; Cela a été quelques jours particuliers pour la région NA Est de Fortnite.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!