Bugzie the Don accusé par le FBI pour la couverture de l’album à Capitol Insurrection

Le rappeur Bugzie the Don fait face à des accusations fédérales pour avoir comparu lors de l’insurrection du Capitole – et en avoir fait une pochette d’album.

Bugzie, de son vrai nom Antionne DeShaun Brodnax, a choisi la photo pour son album de mars intitulé The Capital. Bien qu’il ait été photographié à plusieurs reprises à l’intérieur du bâtiment, Brodnax conteste qu’il ne l’a fait que pour prendre des photos et des vidéos pour son projet de vidéo musicale.

Les enquêteurs fédéraux ont arrêté le rappeur le 11 mars, quelques jours après la sortie de l’album. Il fait actuellement face à quatre accusations fédérales, dont une entrée illégale et une conduite désordonnée.

Selon des documents judiciaires obtenus par le Washington Post, le rappeur “ s’est volontairement et sciemment engagé dans une conduite désordonnée et perturbatrice dans les terrains du Capitole des États-Unis et dans l’un des bâtiments du Capitole avec l’intention d’entraver, de perturber et de perturber le bon déroulement d’un session du Congrès et de l’une ou l’autre Chambre du Congrès, et le bon déroulement dans ce bâtiment d’une audition ou d’une délibération d’un comité du Congrès ou de l’une ou l’autre Chambre du Congrès.

Les avocats de Bugzie cherchent maintenant à empêcher le ministère de la Justice d’obtenir des mandats de perquisition pour accéder aux comptes de médias sociaux du rappeur. Il prétend qu’il est entré dans le bâtiment paisiblement et qu’il s’est promené pendant 40 minutes pour obtenir des photos et des vidéos de l’architecture.

Le rappeur aurait mis en ligne des photos de son temps passé à se promener dans le parc du Capitole. Dans un post Instagram maintenant supprimé, une photo de lui assis sur la statue de Norman Borlaug dans Statuary Hall est apparue en ligne.

Bugzie the Don n’est pas le seul musicien à faire face à de graves accusations fédérales pour avoir participé à l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Le guitariste et leader de Iced Earth Jon Schaffer est devenu la première personne à conclure un accord de plaidoyer avec les autorités fédérales. Schaffer faisait partie de la foule qui a été pulvérisée pour les empêcher d’entrer dans le Capitole.

«Il est ensuite sorti du bâtiment, avec son spray anti-ours désormais non protégé, par les mêmes portes par lesquelles il était entré environ neuf minutes plus tôt», indiquent ces documents judiciaires. Schaffer a passé trois mois en prison avant d’être libéré sous caution.

Ses conditions de mise en liberté sous caution comprennent la soumission à la surveillance d’un tribunal de l’Indiana. Il a également dû rendre tous ses documents de voyage et il lui a été interdit de posséder des armes à feu ou des engins explosifs. Les deux chefs d’accusation Schaffer a plaidé coupable à un maximum de 30 ans de prison. Son équipe de défense a conclu un accord avec les procureurs pour chercher entre 3,5 et 4,5 ans – donc Bugzie le Don pourrait faire face à la même chose.