Build Back Better de Joe Manchin ne ruine pas les chances des États-Unis pour la politique sur le changement climatique

Dimanche, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a peut-être porté un coup final à la meilleure chance des États-Unis de prendre des mesures contre la crise climatique de cette décennie.

Après des mois de négociations avec la Maison Blanche et les dirigeants démocrates, Manchin a annoncé sur Fox News qu’il voterait contre la pièce maîtresse de l’agenda national du président dans sa forme actuelle. Ce programme, connu sous le nom de Build Back Better Plan, aurait investi 555 milliards de dollars dans l’électricité propre, les véhicules électriques et la réduction des émissions de méthane. Bien que le projet de loi de 1,75 billion de dollars ait déjà été adopté par la Chambre des représentants, un vote non de Manchin garantirait que le projet de loi n’a pas de voie à suivre au Sénat. C’est parce que les démocrates s’appuyaient sur un processus qui nécessitait 50 votes au Sénat pour l’amener sur le bureau du président Joe Biden.

Comme l’a écrit Andrew Prokop de Vox, il est possible que les commentaires du dimanche de Manchin ne soient qu’une autre tactique de négociation, et il pourrait être convaincu de soutenir une version révisée de Build Back Better qui réponde à ce qu’il veut.

Mais si le projet de loi est vraiment perdu, ce sera bien plus qu’un revers politique pour l’agenda Biden. Ce sera une tragédie colossale pour la planète et les générations futures, qui dépendent du gouvernement américain pour accélérer la transition hors des combustibles fossiles cette décennie avec une législation majeure comme ce projet de loi pour éviter les pires effets du changement climatique. Le projet de loi contient également des fonds pour s’adapter au changement climatique et aider les communautés les plus vulnérables; sans cela, nous serons beaucoup moins préparés à faire face à l’escalade des catastrophes climatiques ici chez nous.

Il est très peu probable que les démocrates aient exactement le même ensemble de circonstances politiques – où ils contrôlent à la fois la présidence et le Congrès – pour adopter un programme climatique tout aussi ambitieux au cours de la prochaine décennie. « Nous n’agirons pas sur la crise climatique si nous n’adoptons pas ce projet de loi, et il ne reste pas une décennie à perdre », a déclaré Leah Stokes, politologue climatique à l’UC-Santa Barbara qui a conseillé les démocrates. « Le sénateur Manchin en parle beaucoup et ce qu’il doit à ses petits-enfants et la première chose qu’il doit à ses petits-enfants est une planète vivable. »

Les démocrates n’auront probablement pas une seconde chance d’agir après les mi-mandats de l’année prochaine. Et la prochaine fois qu’ils en auront l’occasion, il sera peut-être trop tard pour limiter certains des pires effets du réchauffement.

Les États-Unis ne peuvent pas atteindre leurs objectifs climatiques sans une législation du Congrès

S’il était adopté, Build Back Better offrirait la plus grande injection de fonds fédéraux dans l’énergie propre et les réductions d’émissions que le pays n’ait jamais vu. Il s’attaquerait aux deux plus grandes sources de pollution des États-Unis qui proviennent du secteur des transports et de l’électricité, en stimulant l’énergie propre, les véhicules électriques et les stations de recharge.

Les États-Unis sont responsables de la plus grande part du réchauffement climatique, une action fédérale sérieuse est donc essentielle ici pour combler l’écart. Les climatologues ont averti qu’une fois que l’atmosphère se réchauffera à plus de 1,5 degré Celsius, nous vivrons dans un monde radicalement changé. Si les pays, les entreprises et les individus ne prennent pas des mesures immédiates pour réduire la pollution, le monde pourrait franchir ce sombre jalon en seulement 10 ans.

Le projet de loi sauverait aussi littéralement des vies. Par exemple, son financement pour l’énergie propre aurait aidé à fermer les dernières centrales au charbon du pays, éliminant une source d’énergie qui libère des particules qui contribuent à l’asthme, aux crises cardiaques et à d’autres maladies. Une estimation de Harvard a révélé qu’atteindre 80 % d’électricité propre d’ici 2030 permettrait de sauver 9 200 vies rien qu’en 2030, et 317 500 autres jusqu’en 2050.

Enfin, le projet de loi aurait consacré des centaines de millions de dollars à aider les communautés à se préparer à l’aggravation des inondations, de la chaleur et des incendies au nom de la justice climatique. Un programme aurait aidé les tribus à s’éloigner des zones menacées par le changement climatique, et d’autres investissements auraient aidé les communautés défavorisées à améliorer leur eau et leurs infrastructures physiques.

Au moment où le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants, les démocrates progressistes avaient déjà fait des concessions qui ont affaibli certaines des dispositions clés. Ils ont réduit le coût global de la facture et ont réduit une proposition de norme nationale d’électricité propre pour atteindre 80 pour cent d’énergie propre d’ici 2030. Tout cela était pour apaiser Manchin. Cela n’a tout simplement pas fonctionné.

« Absurdité totale », un « échec catastrophique » : la communauté climatique réagit

Manchin a publié une déclaration après sa comparution à Fox expliquant pourquoi il a dit « Je ne peux tout simplement pas » voter pour la législation. Plusieurs de ses plaintes visaient les dispositions climatiques du projet de loi. Il a déclaré que Build Back Better nuirait au réseau électrique et augmenterait la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères. Il craignait qu’une transition énergétique plus rapide « aura des conséquences catastrophiques pour le peuple américain comme nous l’avons vu au Texas et en Californie au cours des deux dernières années », probablement en référence aux pannes de courant et aux taux volatils dus aux conditions météorologiques extrêmes des dernières années. (En fait, l’une des principales raisons pour lesquelles ses électeurs de Virginie-Occidentale ont été confrontés à des tarifs de services publics plus élevés ces dernières années est que le charbon devient de plus en plus cher.)

Les défenseurs du climat qui ont aidé les démocrates à concevoir le plan Reconstruire en mieux étaient affligés dimanche de ce que cette perte signifierait pour la planète et la santé publique. Jesse Jenkins, un expert de Princeton en électricité et conseiller de la Maison Blanche sur Build Back Better, a qualifié les nouvelles de Manchin de « dévastatrices » et ses excuses de « totalement absurdes ».

Sam Ricketts, codirecteur du groupe de défense Evergreen Action qui a conseillé les démocrates sur le projet de loi, a qualifié Manchin de « duplicité » pour avoir laissé « les besoins importants du pays non satisfaits ». Il a contré les affirmations de Manchin en déclarant : « La loi Build Back Better réduirait les coûts énergétiques des Américains, pas augmenterait [them]. Cela augmenterait la compétitivité économique américaine et non la diminuerait. Cela augmenterait la fiabilité et la résilience du réseau électrique, et non le contraire. »

Ricketts soupçonnait que Manchin l’avait fait à l’envers parce que le sénateur était plus informé « par des entreprises donatrices ou par ignorance ». Le fils de Manchin est un leader dans l’industrie houillère, et Manchin lui-même a gagné 4,5 millions de dollars grâce à ses investissements dans le charbon au cours de sa carrière au Sénat. Au cours de la dernière année, Manchin a récolté plus de dons de campagne des industries du pétrole, du gaz et du charbon que tout autre sénateur.

Les militants pour le climat sont également consternés parce que le Congrès a promis des actions pendant des années, mais n’a pas tenu ses promesses. Et ils soulignent un schéma plus large de la façon dont quelques obstructionnistes – à la fois dans les partis républicain et démocrate – ont fait couler les meilleures chances d’action des États-Unis encore et encore. L’activiste et écrivain de longue date pour le climat, Bill McKibben, a noté que l’obstruction de Manchin correspond au long héritage d’un Congrès qui ne peut pas adopter une législation sur le climat pour faire face à l’ampleur de la crise.

Joe Manchin préserve le bilan parfait du Congrès : aucune véritable législation climatique depuis 33 ans qu’ils débattent de la question. – Bill McKibben (@billmckibben) 19 décembre 2021

Il y a encore beaucoup de questions sans réponse : le Congrès sera-t-il en mesure de sauver un accord plus petit qui permet toujours de réduire le climat ?

Dans une déclaration dimanche, le sénateur Ed Markey (D-Mass) a plaidé en faveur de cette voie. « Les principales dispositions en matière de climat et d’énergie propre de la loi Build Back Better Act ont été largement négociées, notées pendant dix ans et financées », a-t-il déclaré. « Adoptons ces dispositions maintenant. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment.

Autre question : les démocrates pourraient-ils trouver un autre véhicule législatif qui obtiendra enfin le soutien de Manchin ? Les législateurs progressistes ont déjà pointé du doigt la Maison Blanche et les dirigeants démocrates pour leur échec politique, mais certains ont laissé entendre qu’il pourrait encore y avoir une voie à suivre.

Nous sommes confrontés à des défis sans précédent et #BuildBackBetter consiste à les affronter de front : lutter contre la crise climatique, lutter contre l’inflation et donner aux Américains qui travaillent dur une chance de prospérer. S’éloigner de ces défis est le comble de l’irresponsabilité et de la trahison. – Représentante Veronica Escobar (@RepEscobar) 19 décembre 2021

Les militants du climat en deuil ont également répété que ce n’était pas le moment d’abandonner. « C’est le dernier meilleur coup que nous allons vraiment avoir pour adopter une politique nationale qui traite de la crise climatique dans la portée et l’échelle nécessaires », a déclaré Ricketts. « Nous avons toujours un président démocrate à la Maison Blanche qui a affirmé que le climat était une priorité absolue pour son administration. Maintenant, voyons-les livrer.