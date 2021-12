Build Back Better était censé aider à réparer les soins de santé aux États-Unis après Covid. Que se passe-t-il s’il est mort ?

La pandémie de coronavirus a pleinement exposé les failles du système de santé américain et a aggravé bon nombre de ses disparités. Pourtant, il existe une possibilité sérieuse, maintenant que le sénateur Joe Manchin (D-WV) a rendu la version actuelle du Build Back Better Act morte, que le Congrès actuel n’adopte aucune disposition à long terme pour couvrir plus de personnes, rendre la santé soins plus abordables ou mieux préparer la nation à la prochaine pandémie.

Bien qu’ils n’aient pas attiré autant d’attention que d’autres parties de la législation, les démocrates avaient écrit une section sur les soins de santé de grande envergure dans Build Back Better. Ils prévoyaient de combler les lacunes de la Loi sur les soins abordables, en étendant l’aide aux familles de la classe moyenne ainsi qu’aux personnes en situation de pauvreté ; réduire les coûts des médicaments pour des millions d’Américains et investir dans l’infrastructure de soins de santé du pays, dans le but de mieux préparer les États-Unis à la prochaine pandémie qui viendra inévitablement.

Les problèmes de santé de l’Amérique commencent par la couverture santé : les États-Unis sont seuls parmi les pays développés avec près de 9 pour cent de sa population sans assurance maladie. Build Back Better avait été prévu pour réduire le nombre d’Américains non assurés de 3 millions de personnes ou plus, au moins jusqu’à la fin du mandat de Biden, rapprochant ainsi le pays de l’objectif des soins de santé universels.

Maintenant, tous ces plans sont menacés. Un système de santé qui prenait déjà du retard sur les riches pairs américains et qui avait été ravagé par la pandémie pourrait ne pas voir de nouveaux investissements à long terme à moins que les démocrates ne puissent faire revivre une version de ce qui était censé être leur législation de signature pendant qu’ils contrôlent le Congrès et le Maison Blanche.

Les Américains de moins de 65 ans non assurés ont le deuxième taux de vaccination le plus bas (59 %) des 26 sous-catégories suivies par la Kaiser Family Foundation dans son enquête Vaccine Monitor – seuls les résidents ruraux signalent des taux de vaccination plus faibles. Être non assuré est un indicateur plus fort du statut vaccinal que si une personne est démocrate ou républicaine, noire ou blanche, riche ou pauvre.

Les vaccins sont gratuits pour tout le monde, quelle que soit l’assurance, mais des preuves anecdotiques suggèrent qu’il existe une confusion à ce sujet, en particulier avec de nombreuses pharmacies demandant des informations sur l’assurance lorsqu’une personne prend rendez-vous afin de facturer à l’assureur (pas au patient) une petite administration frais. Il existe des preuves solides que même un petit paiement décourage les gens d’utiliser les services de santé, et les experts disent que la paperasse à elle seule peut être un facteur dissuasif. Le plan d’hiver Covid-19 de la Maison Blanche de Biden repose sur le fait que les gens soumettent des factures pour les tests Covid à domicile à leur assureur, une proposition qui, selon les experts, conduira les gens à ne pas se faire rembourser (parce qu’ils ne soumettent jamais la facture) ou à ne pas acheter tests en premier lieu (parce qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas payer de leur poche).

Ces problèmes ont été accentués par la pandémie de Covid-19, mais ils existaient avant elle. En 2019, on estime que 32,8 millions d’Américains n’étaient pas assurés. Le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté et non assurés a augmenté depuis avant la pandémie. En 2019, un Américain sur quatre a déclaré avoir ignoré les soins pour une maladie grave en raison du coût. Près de 30 pour cent des Américains ont déclaré dans un sondage Kaiser qu’au cours de l’année dernière, ils avaient soit coupé des pilules, soit sauté une dose, n’aient pas rempli d’ordonnance ou pris un médicament en vente libre au lieu du médicament qui leur avait été prescrit en raison de la Coût.

Build Back Better, tel qu’il est actuellement écrit, n’aurait pas résolu tous ces problèmes. Mais cela aurait fait un trou.

Comment Build Back Better était censé améliorer les soins de santé aux États-Unis

Les démocrates ont déjà approuvé des subventions élargies pour que les Américains souscrivent une assurance privée dans le cadre du plan de sauvetage américain adopté en mars. Cette loi a éliminé le seuil pour les personnes recevant des subventions (auparavant, les personnes qui gagnaient plus de 400 % du niveau de pauvreté fédéral ne pouvaient recevoir aucune aide) et a augmenté les subventions pour les personnes à faible revenu qui étaient déjà éligibles.

Build Back Better aurait prolongé ces subventions améliorées jusqu’en 2025 ; selon le CBO, environ 1,5 million de personnes auraient obtenu une couverture et 8 autres millions de personnes verraient leurs primes mensuelles réduites en moyenne de 67 $. Sans la prolongation proposée dans le projet de loi Build Back Better, les gens perdront leur assurance ou verront leurs primes grimper dès 2023.

Le Congrès prévoyait également de combler enfin l’écart d’expansion de Medicaid. Environ 2,2 millions de personnes pauvres ne sont pas assurées et seraient couvertes par l’extension Medicaid de l’ACA si leur état l’acceptait. Mais une dizaine d’États, concentrés dans le Sud, ont refusé et laissé des millions d’habitants vulnérables, qui vivent dans la pauvreté et de manière disproportionnée, sans aucune couverture. Build Back Better aurait couvert ces Américains avec une assurance privée, entièrement payée par le gouvernement, jusqu’en 2025.

Les démocrates se préparaient à tenir une promesse de campagne de longue date de permettre à Medicare de négocier également les prix des médicaments. Un nombre déterminé de médicaments (en commençant à huit et en augmentant jusqu’à 20 au fil du temps) ferait l’objet de négociations, à condition qu’ils soient sur le marché depuis neuf ans ou plus. Build Back Better aurait utilisé ces économies et les aurait utilisées pour réduire les frais remboursables en médicaments pour les personnes âgées bénéficiant de Medicare. Les démocrates proposaient également de plafonner à 35 $ les frais d’insuline pour les Américains bénéficiant d’une assurance privée ou d’une couverture Medicare.

Enfin, la version actuelle de Build Back Better aurait généré environ 10 milliards de dollars de nouveaux investissements pour la préparation aux pandémies et les infrastructures de santé publique. Les experts pensaient que ce nombre était insuffisant – des groupes tels que le Bipartisan Policy Center ont déclaré que jusqu’à 70 millions de dollars sur 10 ans étaient nécessaires – mais cela aurait tout de même constitué une infusion importante de nouveaux financements.

Maintenant, ces investissements sont également mis en doute, alors même que la nouvelle variante d’omicron menace d’apporter une autre vague d’infection et de décès dans les semaines à venir. Les experts en santé publique craignent que les États-Unis n’apportent les améliorations nécessaires à leurs capacités de réponse à la pandémie, même avec plus de 800 000 Américains morts à cause de Covid-19, et ces avertissements semblent de plus en plus prémonitoires.

Il est encore temps pour le Congrès de changer de cap, et Manchin n’a pas fermé la porte à l’adoption d’un projet de loi dans les prochains mois. Au milieu des spéculations sur le type de projet de loi qui pourrait être adopté, certaines ou toutes les dispositions relatives aux soins de santé devraient faire partie du produit final. Manchin lui-même a déclaré qu’il soutenait spécifiquement les dispositions sur le prix des médicaments, et l’amélioration de l’ACA est un objectif partagé par les démocrates depuis plusieurs années maintenant. D’autres parties du projet de loi – et son coût global – sont l’endroit où se trouvent les divisions au sein du parti.

Mais les démocrates travaillent avec des marges incroyablement étroites, et un sénateur – dans ce cas, Joe Manchin de Virginie-Occidentale – peut faire couler un projet de loi à lui seul. Sans un nouvel accord, un système de santé américain qui a désespérément besoin de réparations restera plus vulnérable que jamais.