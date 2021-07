Building Digital Muscle : l’Inde a besoin d’un écosystème de fabrication de puces de classe mondiale

La création d’un écosystème de fabrication de puces de classe mondiale à partir de l’état actuel nécessite un grand pas en avant.

Par TV Mohandas Pai & Nisha Holla

Au 21e siècle, chaque nation doit protéger son territoire numérique souverain aussi rigoureusement que son territoire physique. Lors du conflit frontalier avec la Chine en 2020, l’Inde a pris conscience de la réalité inconfortable que les applications chinoises comme TikTok dominaient 60% de son territoire numérique. Les vastes ensembles de données générés par les utilisateurs indiens sur ces applications constituaient un moyen facile pour une puissance étrangère et non démocratique de dominer un territoire numérique précieux. Pour protéger les droits souverains des citoyens indiens, le gouvernement a prudemment décidé d’interdire près de 200 applications chinoises et de réguler le flux de capitaux d’investissement chinois dans les start-ups et les fonds de capital-risque indiens.

L’Inde était déjà un prodigieux producteur d’applications. L’interdiction a conduit à une nouvelle explosion d’applications indigènes comme Mitron TV, Chingari et Koo, une alternative à Twitter. Ces applications intègrent rapidement des millions de nouveaux utilisateurs, répondent aux demandes numériques des Indiens et donnent une impulsion à la politique atmanirbharta du gouvernement. La concurrence ouverte a conduit au développement et à l’expansion d’applications exceptionnelles. Contrairement à de nombreux pays qui ne sont que de simples consommateurs d’applications, l’Inde se distingue à la fois comme un producteur et un consommateur massif. C’est également un pionnier des services publics numériques multiplateformes à grande échelle comme India Stack. En conséquence, l’Inde est l’une des trois puissances numériques mondiales, avec les États-Unis et la Chine.

La tendance à l’accélération de l’écosystème numérique indien, ainsi que les nouvelles architectures de communication telles que la 5G et la 6G et les cadres d’appareils IoT fortement connectés, accroissent la demande massive d’électronique en Inde. Le composant central de tous ces appareils est la puce de silicium. Alors que l’Inde intègre rapidement des pans importants de la vie des gens dans le monde numérique, un nouveau phénomène devient apparent : la pénurie imminente de puces de silicium dans le monde. Avec le besoin intransigeant d’être autonome, l’Inde doit trouver un moyen d’assurer un approvisionnement constant en appareils électroniques et appareils de pointe aux citoyens sans dépendre d’acteurs étrangers comme la Chine. Cela fait partie intégrante de la protection du territoire numérique indien.

Depuis l’aube de l’électronique au 20ème siècle, l’Inde a été un importateur majeur. Des politiques et des décisions d’investissement inadéquates au cours des quarante dernières années ont détruit l’industrie de la fabrication de produits électroniques. Les importations de produits électroniques s’élèvent actuellement à 40 milliards de dollars et devraient bientôt atteindre 200 milliards de dollars, dépassant même les importations de pétrole. C’est un handicap économique et stratégique. L’Inde est un marché énorme pour l’électronique et les appareils ; cela n’a absolument aucun sens de rester dépendant des importations.

Le gouvernement NDA s’est rendu compte très tôt de ce handicap et a lancé le programme d’incitation liée à la production (PLI) avec des incitations basées sur la production et la valeur ajoutée. Ce régime a payé des dividendes. L’Inde est désormais le deuxième plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, avec plus de 250 millions de dollars, tout en exportant activement pour 5 à 6 milliards de dollars, ce qui devrait augmenter. Ces incitations ont conduit à la création d’industries de composants électroniques dans tout le pays. De grandes multinationales comme Samsung de Corée du Sud et Xiaomi de Chine installent maintenant des usines en Inde.

Le succès du programme PLI démontre la valeur d’une bonne gouvernance pour faire progresser l’écosystème numérique de l’Inde. La prochaine étape vers l’autonomie numérique est la fabrication de puces. Bien que l’Inde ne dispose pas d’un écosystème de fabrication de puces, elle regorge de capital humain. Le pays compte l’une des plus fortes concentrations de concepteurs et de testeurs de puces au monde, soit environ 250 000. Ils sont principalement concentrés à Bengaluru, où se trouvent plus de 300 sociétés de conception et de test de puces, dont beaucoup sont des centres de R&D de multinationales. Cette abondance unique de capital humain doit être convertie en un avantage concurrentiel pour le pays.

La création d’un écosystème de fabrication de puces de classe mondiale à partir de l’état actuel nécessite un grand pas en avant. Cela nécessite des investissements indigènes importants et une infrastructure physique pour compléter l’abondance du capital humain. Et des partenariats internationaux stratégiques.

Ni le Japon ni les États-Unis n’ont encore de fabrication notable de puces. D’un autre côté, la Chine a réalisé que la fabrication de puces haut de gamme est son talon d’Achille ; 50 milliards de dollars de subventions parrainées par l’État stimulent le développement d’un écosystème pour combler cette lacune. La seule entreprise qui s’oppose à la domination chinoise de bout en bout de l’industrie électronique est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC est à la pointe de la fabrication de puces. Il est dans l’intérêt de l’Inde d’inviter les meilleurs au monde à mettre en place conjointement un écosystème de fabrication de puces de classe mondiale.

L’Inde exige que ses entreprises et chefs d’entreprise les plus en vue, comme Reliance, les Tatas et Azim Premji, prennent le leadership. Supposons qu’ils investissent 5 milliards de dollars dans la mise en place d’usines de fabrication de puces à grande échelle en joint-venture avec, disons, TSMC. Cela créera la base idéale pour avoir un écosystème de fabrication de puces de classe mondiale en Inde. L’avantage pour TSMC est de pénétrer un marché de plus en plus important loin de sa base d’origine de Taiwan.

Sans aucun doute, l’Inde doit soutenir l’installation de plusieurs générations d’usines de fabrication de puces et le développement intentionnel d’un écosystème total. La gouvernance et les incitations gouvernementales sont aussi cruciales pour le succès de cette entreprise que le capital privé. Il est satisfaisant de noter que le gouvernement a finalement réalisé que les programmes d’incitation basés sur la production et les exportations, et motivés par la transparence, sont essentiels pour favoriser les industries et faire progresser les capacités de fabrication. Maintenant, il doit étendre le succès du programme PLI pour créer un écosystème de fabrication de puces de pointe qui servira de fossé stratégique pour l’électronique indienne.

Pai est président, Aarin Capital, et Holla est Technology Fellow, C-CAMP

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.