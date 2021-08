Bukayo Saka a joué un rôle central dans le transfert de 50 millions de livres sterling de Ben White à Arsenal en donnant au manager Mikel Arteta des commentaires « écrasants » positifs sur le défenseur

in

Le prodige d’Arsenal, Bukayo Saka, s’est avéré essentiel dans la signature de l’arrière central de Brighton, Ben White, pour 50 millions de livres sterling.

Avant le transfert, de nombreuses recherches de fond ont été menées avant que les Gunners ne concluent l’accord.

Saka a joué un grand rôle dans l’arrivée de White aux Emirats

Une partie de l’analyse comprenait l’opinion de Saka sur le défenseur et il semble que cela ait aidé à convaincre le manager Mikel Arteta que White était son homme.

Au cours du Championnat d’Europe de l’été, White et Saka ont passé du temps ensemble après que l’ancien défenseur de Brighton a été appelé pour remplacer Trent Alexander-Arnold qui s’est blessé à la cuisse contre l’Autriche lors d’un match d’échauffement.

Alors que l’intérêt d’Arsenal pour White grandissait, Arteta a contacté Saka et lui a demandé son avis sur le joueur de 23 ans. La réponse de l’adolescent a été « massivement » positive, selon ..

Suite à l’annonce, le défenseur anglais a tout autant fait l’éloge du joueur de 19 ans après sa première interview avec Arsenal.

“Alors j’ai eu un peu avec Bukayo pendant l’été”, a déclaré White.

Saka était l’homme du match mérité contre la République tchèque et a un énorme avenir devant lui

« Je ne l’avais pas beaucoup vu avant et il m’a vraiment surpris à quel point il est talentueux. Je ne me suis pas beaucoup entraîné contre lui, mais certains des autres garçons l’ont fait. Il est si fort et j’ai été vraiment surpris de voir à quel point il est bon.

White a fait ses débuts lorsqu’il est entré dans la mêlée après la mi-temps lors d’une défaite 2-1 contre son rival londonien Chelsea lors d’un match amical de pré-saison.

Il a eu un impact instantané qui a apaisé les supporters en faisant un tacle salvateur sur les Blues Hakim Ziyech.

Compte tenu des faiblesses d’Arsenal à l’arrière la saison dernière, qui l’ont vu subir 13 défaites en Premier League la saison dernière, il est clair de comprendre pourquoi ils ont dépensé autant pour les Blancs.

Arteta saura qu’il reste beaucoup à faire pour rectifier ces problèmes, mais avec son nouveau défenseur central de 50 millions de livres sterling, les Gunners pourraient produire une bien meilleure campagne alors qu’ils cherchent à concourir pour une place en Ligue des champions cette saison.

