Bukayo Saka d’Arsenal salue le “malade” anglais Jack Grealish après l’entraînement du worldie .

Saka est un grand admirateur de Grealish (Photo: .)

Bukayo Saka a distingué Jack Grealish pour des éloges particuliers après avoir marqué un but scandaleux à l’entraînement en Angleterre.

L’adolescent d’Arsenal est un grand admirateur du capitaine d’Aston Villa et l’a précédemment nommé comme le joueur qui l’a le plus impressionné en service international.

Une fois de plus, Saka a tenu à exprimer son étonnement devant la qualité de Grealish, cette fois après qu’un but époustouflant a fait le tour des réseaux sociaux.

Dans le clip, Grealish a audacieusement dit à ses coéquipiers: “Très bien, regarde ça alors” avant de commencer la routine.

Après sept gardiens dans le virage, la star de Villa a décoché une volée dans le coin supérieur gauche devant le gardien impuissant.

Cela a laissé Saka abasourdi et le joueur de 19 ans a loué la qualité de la technique de Grealish.

‘Jack [Grealish], ouais ouais, malade, dit-il. « Je pense que cette volée qu’il a faite était folle, vous savez.

«Je pense que la volée était celle que j’essayais de comprendre comment la marquer et je pense qu’il l’a fait parfaitement, vous savez que l’enrouleur latéral juste dans les bacs supérieurs.

“Il l’a appelé aussi avant, c’est ce qui l’a rendu encore plus fou.”

Saka a également révélé que l’arrière gauche de Chelsea, Ben Chilwell, avait impressionné l’équipe d’Angleterre avec ses capacités de volée.

Il a ajouté : “Mais même le piment [Chilwell] de plus, il le frappait depuis la volée mais oui, je pense que c’est bien évidemment de s’entraîner avec des joueurs de qualité et je l’apprécie.

