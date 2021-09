Bukayo Saka d’Arsenal suscite beaucoup d’intérêt

Les clubs auraient commencé à approcher Bukayo Saka pour un transfert potentiel intéressant chez le jeune en croissance. Cependant, Arsenal est confiant de le garder.

Les intérêts de transfert pour Bukayo Saka sont élevés

Arsenal veut construire autour de Saka pour l’avenir

Émergeant pour la première fois sous Unai Emery en 2019, Saka s’améliore et joue maintenant dans l’équipe d’Arsenal de Mikel Arteta. La saison dernière, l’international anglais a joué 46 fois pour Arsenal. L’intérêt de transfert entourant Saka témoigne de son potentiel, mais Arsenal est convaincu qu’il restera.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Saka est sur le radar de nombreux clubs. S’exprimant sur le podcast Here We Go, Romano a expliqué la situation: “Certains clubs commencent à approcher Bukayo Saka, Arsenal le considère comme intouchable.” Romano pense également qu’Arsenal construira autour de Saka pour les années à venir.

Saka a signé un contrat en 2020 qui le verra rester avec le club jusqu’en 2024. Cet accord à long terme donne à Arsenal le dessus dans toutes les négociations de transfert. Lors de la signature de l’accord, Mikel Arteta a déclaré : « Bukayo est un jeune joueur talentueux et intelligent. Il m’a impressionné par son éthique de travail et son attitude d’apprendre et de s’adapter, et cela a porté ses fruits dans ses performances. Je suis ravi de continuer à travailler avec lui pour le développer davantage et pour lui de nous aider à atteindre nos objectifs. »

Saka reste dans les plans de Southgate

Saka est un talent incroyable qui a joué son rôle pour amener l’Angleterre à une finale du Championnat d’Europe. Cependant, Saka n’a pas brillé aussi fort que les autres membres de l’équipe. En vérité, il a eu du mal à afficher son potentiel, semblant souvent brut et inexpérimenté. C’est probablement la pression d’un tournoi international qui a eu raison de lui. Mais il n’y a pas de honte à plier sous la pression, et le tournoi Euro 2020 a été une expérience d’apprentissage pour le jeune homme.

Saka manquant un penalty en finale a malheureusement fait le plus mal à certains fans. Les abus sur les réseaux sociaux sont trop courants et Saka en a subi le plus gros. Face à des abus racistes scandaleux, de vrais fans se sont ralliés à celui du jeune. Faisant preuve de maturité au-delà de ses années, Saka a dénoncé cet abus : « Aux plateformes de médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter : je ne veux pas qu’un enfant ou un adulte reçoive les messages haineux et blessants que moi, Marcus et Jadon avons reçus. “

Les étoiles sont la limite du plus grand atout d’Arsenal.

Photo principale

Intégrer à partir de .