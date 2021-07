Bukayo Saka doit être fier de son impact en Angleterre et oublier le malheur des pénalités alors que l’ancienne star d’Arsenal salue un prodige “immense” qui a encore le potentiel de s’améliorer

Johan Djourou a exhorté la star d’Arsenal Bukayo Saka à être «fier» du joueur et de la personne qu’il est devenu.

Saka a excellé aux Championnats d’Europe de cet été pour l’Angleterre, mais a depuis été victime d’abus racistes en ligne – aux côtés de ses coéquipiers des Three Lions Jadon Sancho et Marcus Rashford – après que le trio a raté des pénalités cruciales contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Saka a connu un superbe Euro 2020 et sera un joueur énorme pour Arsenal dans les années à venir

Le joueur de 19 ans était visiblement bouleversé à temps plein après que son tir au but manqué ait remis le trophée à l’Italie et a dû être consolé par ses coéquipiers, le manager anglais Gareth Southgate, ainsi que sa famille.

L’adolescent a publié une déclaration dans la semaine disant qu’il était « reconnaissant » pour l’effusion de soutien qu’il avait reçu et a critiqué Twitter, Facebook et Instagram pour « ne pas en faire assez » pour empêcher l’envoi de messages racistes sur leurs plateformes.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a également soutenu Saka, qui a été nommé joueur de la saison du club en mai après une campagne impressionnante qui l’a vu marquer sept buts en 46 apparitions dans toutes les compétitions.

L’ancien défenseur des Gunners Djourou pense que Saka a fait preuve de beaucoup de courage pour tirer un penalty aussi critique lors du plus grand match d’Angleterre en 55 ans et dit que l’adolescent polyvalent ne devrait pas avoir trop de pression sur ses épaules, étant donné qu’il n’a pas atteint son plein potentiel.

Saka était aimé de tout le monde dans le camp anglais à l’Euro 2020

S’adressant exclusivement à talkSPORT, l’ancien international suisse Djourou a déclaré: «Les gens recherchent ce genre de moments et n’attendent que ça.

“Ce que je dirais à Bukayo – et à tous les autres joueurs – c’est d’être fier de qui vous êtes. C’est une réalité parce qu’ils jouent pour l’Angleterre, pas pour ceux qui mettent le singe ou disent quoi que ce soit.

“[Be] fier de ce que vous avez accompli, [considering] d’où viennent ces gars et ce qu’ils ont dû traverser chaque jour pour pouvoir jouer à ce niveau et pouvoir jouer une finale de l’Euro et tirer un penalty. Je ne peux qu’y mettre mon pouce.

« C’est ce que je lui dirais ; d’être fier de ce moment et bien sûr, vous allez prendre un coup parce que vous avez raté un penalty et à cause de ces messages, vous pensez que vous allez avoir plus de responsabilités, mais vous avez fait votre travail.

Saka a été superbe pour Arsenal la saison dernière et devrait à nouveau être la clé du manager Arteta

« Le caractère qu’ils doivent avoir pour prendre cette pénalité, même s’ils ont été choisis ou non, ne sera jamais oublié. C’est du courage et cela devrait leur être donné.

« Bukayo a été un joueur et a joué. Il sera toujours grand et progressera encore. Il a été un joueur avec beaucoup de créativité et il est encore en train d’apprendre, donc c’est une bonne chose.

«Il a beaucoup de potentiel; il est très direct, il peut s’occuper du ballon et il a un bon œil pour une passe.

« C’est un grand joueur. Je ne dirais pas qu’il est le produit fini, car cela lui mettrait trop de pression, mais ce que je dirais, c’est que pour son jeune âge, il a été immense.