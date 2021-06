Bukayo Saka DOIT remplacer Phil Foden contre l’Allemagne: Trevor Sinclair s’oppose à l’allégeance de Man City pour soutenir l’homme d’Arsenal pour la place de l’Angleterre à l’Euro 2020

Le monarque visitera des organisations caritatives et des entreprises à Édimbourg, Glasgow et Stirling. Cependant, cette décision a rendu furieux certains nationalistes en ligne, l’un l’ayant qualifié de “condescendant” et espérant que “les cieux s’ouvrent” pendant le voyage. Un nationaliste a tweeté : « Son précédent syndicat est mort… » Alors que quelqu’un d’autre a […] More