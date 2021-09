Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Martin Odegaard démarrent, mais Tanguy Ndombele abandonne

Arsenal et Tottenham Hotspur se rencontrent ce dimanche après-midi dans le premier derby du nord de Londres de cette saison.

Les Gunners peuvent être à égalité de points avec leurs rivaux acharnés du classement de la Premier League après des victoires consécutives contre Norwich et Burnley.

Nuno Espirito Santo vivra dimanche son premier derby dans le nord de Londres

L’équipe de Mikel Arteta a perdu trois matchs au rebond pour commencer la saison, tandis que les Spurs ont commencé la saison avec trois victoires et étaient en tête du classement avant la pause internationale.

Cependant, les défaites contre Crystal Palace et Chelsea et ont freiné les proverbiales freins au départ impressionnant de Nuno Espirito Santo dans le nord de Londres.

Les Spurs n’ont gagné qu’une seule fois aux Emirats au cours de la dernière décennie, mais il n’y a peut-être pas de meilleur moment pour jouer une équipe d’Arsenal en manque de confiance après avoir terminé à un point et une place derrière leurs rivaux acharnés.

Ci-dessous, talkSPORT examine comment les deux parties pourraient s’aligner pour un affrontement qui promet d’être passionnant et tendu dès le départ.

Arteta sait qu’il ne peut pas se permettre une quatrième défaite lors du sixième match d’Arsenal en Premier League

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Arteta a une équipe à pleine puissance à laquelle faire appel avec Granit Xhaka de retour d’une interdiction et Thomas Partey construisant plus de forme physique avec une heure contre Wimbledon dans la Coupe Carabao.

L’ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid n’a peut-être pas acquis la netteté nécessaire pour commencer un match aussi important, mais Arteta est satisfait de son équipe après avoir effectué dix changements pour la victoire contre les Dons.

“Il n’a pas joué beaucoup de minutes depuis qu’il s’est blessé et le rythme des matchs n’est pas comme n’importe quelle séance d’entraînement”, a déclaré Arteta. «Nous avons besoin de lui pour jouer, donc c’était bénéfique.

« Nous n’avons pas pensé [there was any risk] mais il y a toujours un risque lorsque vous jouez un match ou une séance d’entraînement à l’intensité à laquelle nous nous entraînons. Nous pensions que c’était la bonne chose à faire et il insistait vraiment pour cela.

Partey se rapproche de la pleine forme et pourrait être chargé de commencer Comment Arsenal pourrait s’aligner

Arteta a opté pour une formation offensive totale à Turf Moor contre Burnley et en a récolté les fruits.

Emile Smith Rowe et Martin Odegaard ont eu la liberté du terrain et ont étiré les Clarets entre les lignes.

Les Spurs ont montré une tendance à être défensif sous Nuno, et les Gunners peuvent chercher à garder leurs adversaires sur le pied arrière.

Arteta pourrait vouloir attaquer une équipe fragile des Spurs Actualités de l’équipe de Tottenham

Lucas Moura est sur le point de revenir pour les Spurs, ce qui signifie que Steven Bergwijn et Ryan Sessegnon sont les seuls absents à long terme.

Le Brésilien a pris un coup lors du tirage au sort de la Ligue Europa Conférence avec Rennes et a raté la défaite contre Chelsea et la victoire de la Coupe Carabao aux Wolves.

Cependant, il est en ligne pour revenir dans le onze de départ après une longue période d’éloignement.

“Il est important d’avoir toutes les options que nous pouvons avoir”, a déclaré Nuno à Spurs TV. “Cela vous donne tellement de solutions dont nous avons besoin et c’est tellement bon d’avoir Lucas de retour.”

Le Brésilien est de retour pour faire des ravages à Arsenal Comment Tottenham pourrait s’aligner

Harry Kane a un excellent bilan contre Arsenal et est le meilleur buteur de l’histoire du derby du nord de Londres avec 11 buts.

Le capitaine anglais espère retrouver son meilleur niveau ce dimanche, avec Moura et Heung-Min Son à ses côtés.

Pierre-Emile Hojbjerg devrait revenir ancrer le milieu de terrain aux côtés d’Oliver Skipp.

Voici comment les visiteurs pourraient regarder les Emirats

