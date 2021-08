Bukayo Saka envoie un message aux fans des Spurs après un geste élégant contre Arsenal .

Saka a salué les fans de Tottenham (Photo: ./Metro)

Bukayo Saka a envoyé un message de remerciement à Tottenham Hotspur et aux fans du club après l’accueil qu’il a reçu lors d’un match amical de pré-saison contre Arsenal.

Saka a fait son retour au club après avoir passé l’été avec l’Angleterre à l’Euro 2020 et les fans de Tottenham ont mis de côté les rivalités du nord de Londres pour l’accueillir à nouveau.

Il s’agissait de la première apparition de l’attaquant d’Arsenal depuis qu’il avait été victime d’abus racistes après avoir raté le penalty décisif lors de la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie en finale.

Il n’y avait pas de supporters à l’extérieur dans le stade Tottenham Hotspur et on pouvait entendre des supporters le saluer bruyamment sur le terrain.

Les fans des Spurs ont également dévoilé une bannière qui disait “Le nord de Londres se tient avec Bukayo Saka et tous les joueurs contre le racisme et la discrimination” dans un geste élégant.

L’équipe des médias sociaux de Tottenham a publié une vidéo de Saka en cours de remplacement en seconde période avec la légende : ” Rivalités mises à part. Quel moment c’était cet après-midi.

Saka a vu le clip et a posté une réponse à tout le soutien qu’il avait reçu sur son propre compte de réseau social.

“Tellement de respect pour cela”, a posté Saka sur ses histoires Instagram. ‘Merci.’

Le match s’est soldé par une défaite pour Saka et Arsenal.

Son Heung-Min était le seul buteur, se convertissant à domicile après que Japhet Tanganga ait profité de la défense d’Arsenal suspect.

