Bukayo Saka était un “étudiant modèle” qui est devenu le joueur le plus important d’Arsenal et est l’un des trois seuls adolescents à avoir commencé un match à élimination directe pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur.

Unai Emery n’a pas fait grand-chose pour gagner l’adulation des fans d’Arsenal au cours de son bref mandat en tant que manager.

Son rôle dans le sang de Bukayo Saka dans le giron, cependant, lui vaudra la gratitude éternelle des fidèles des Émirats.

.

Saka est devenu indispensable pour Arsenal

Saka était une lumière brillante dans ce qui a été quelques années misérables pour les Gunners.

Le joueur de 19 ans terminait son GCSE il y a à peine trois ans. Maintenant, c’est un international anglais à part entière, dont les performances pour son club lui ont valu une place dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Ses courses fulgurantes, son énergie et son rythme ont fait des ravages dans de nombreuses défenses la saison dernière et ses débuts dans le dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque ont permis à Raheem Sterling d’ouvrir le score à Wembley.

Cette performance lui a valu à juste titre une place du côté de l’Angleterre pour leur affrontement décisif contre l’Allemagne en 16es de finale.

En conséquence, Saka (19y 297d) est désormais le plus jeune partant pour l’Angleterre dans un match à élimination directe depuis Wayne Rooney à l’Euro 2004.

En fait, Saka est l’un des trois seuls adolescents à avoir commencé un match à élimination directe pour l’Angleterre, avec Michael Owen l’autre suite à son impact étonnant contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998.

.

Saka a été récompensé pour son impressionnante prestation contre l’Allemagne

. – .

Les fans d’Arsenal doivent remercier Emery pour l’incroyable ascension de Saka vers la célébrité

Le potentiel de Saka est effrayant, mais sa progression rapide vers le sommet du football n’est pas une coïncidence.

Qu’il soit arrière gauche, arrière droit ou même milieu de terrain, Saka est l’un des rares joueurs de Premier League à pouvoir exceller dans une demi-douzaine de postes et à à peine faire un mauvais affichage.

Il serait cependant paresseux de choisir la polyvalence de Saka comme sa qualité exceptionnelle.

Il possède certaines des meilleures statistiques de tous les jeunes de la Premier League – et de loin.

Saka est d’origine nigériane et a pris la décision difficile de choisir l’Angleterre au lieu du Nigéria lorsqu’il a été appelé pour ses débuts contre le Pays de Galles l’année dernière.

La concurrence pour une place à l’Euro 2020 était féroce. Les postes d’arrière latéral regorgent de joueurs expérimentés, tandis qu’il y a actuellement une énorme lutte pour les places de milieu de terrain offensif avec Jack Grealish, Mason Mount et Phil Foden excellant tous pour leurs clubs respectifs.

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker, cependant, pense que la polyvalence de Saka est d’une grande aide.

. ou concédants de licence

Saka s’est retrouvé dans la formation de départ d’Arsenal à Man United – dix ans après s’être assis à l’extérieur avec son père à Old Trafford en tant que fans

“Il peut jouer n’importe où, ce qui sera un énorme avantage pour lui”, a-t-il déclaré à talkSPORT. «Et il a été brillant, mais si vous regardez qui nous avons : Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden, Jack Grealish, Callum Hudson-Odoi. La liste continue.

“Il y a beaucoup de concurrence mais ses performances ont été brillantes, d’autant plus qu’Arsenal a connu des difficultés à bien des égards.

“Pour un jeune, se lever dans ces circonstances est un très bon signe.”

Parmi les enfants qui entrent dans les académies à l’âge de neuf ans, moins d’un pour cent parviendront à devenir footballeur professionnel à n’importe quel niveau.

Il est dit que seuls 180 enfants sur les 1,5 million qui jouent à un moment donné au football organisé pour les jeunes iront jouer en Premier League.

.

Saka a commencé le dernier match de groupe de l’Angleterre et était le meilleur joueur sur le terrain

La raison pour laquelle Saka l’a fait n’est pas seulement due à son talent, c’est parce qu’il est le rêve de tout manager.

Il est un élève modèle sur et en dehors du terrain et son ancien professeur d’éducation physique, Mark Harvey, savait que la nature humble et travailleuse de son élève à la Greenford High School était destinée à l’amener au sommet.

“Pour être honnête avec vous, c’était un élève modèle”, a expliqué Harvey à talkSPORT à propos de son ancien élève, qu’il contacte toujours régulièrement sur WhatsApp.

«Il était un étudiant modèle et solide sur le plan académique dans tous les domaines. Il était très, très bon en PE, un sportif naturellement doué.

“Peu importe le sport qu’il pratiquait, il était toujours très bon dans ce domaine. Il avait un assez petit groupe social d’amis, un groupe de garçons très proches qui sont toujours proches maintenant. Mais c’était un élève vraiment agréable qui était bien perçu par son personnel.

“Chaque jour où vous avez vu Bukayo, vous avez vu qu’il était actif d’une manière ou d’une autre.”

Harvey (à droite de Saka) a enseigné l’éducation physique au jeune d’Arsenal pendant de nombreuses années à Greenford High School

Saka a quitté le lycée de Greenford à l’été 2018 avec quatre A * et trois A exceptionnels dans ses GSCE, bien qu’il ait dû équilibrer sa carrière dans le football avec sa vie universitaire.

Son désir inébranlable de gagner et sa nature sans prétention sont peut-être mieux résumés par deux anecdotes expliquées par Harvey pendant ses années à l’école.

«Il était en septième ou huitième année et son équipe s’est qualifiée pour la finale de l’arrondissement. Bukayo n’avait que 11 ou 12 ans à l’époque », a-t-il déclaré.

“Ils ont bien joué mais ils ont perdu le match 4-2 et Bukayo est sorti et a regardé [his football coach] M. Patel et a déclaré: “Je ne jouerai plus jamais au football!”

« M. Patel était juste un fan de Tottenham, vous pouvez donc imaginer les plaisanteries que cela a provoquées ! »

Harvey a ajouté : « Un autre événement important à mentionner est survenu il y a environ deux ans et demi.

«Notre directeur, qui avait de très bonnes relations avec lui à l’époque et était un grand fan de Chelsea, l’a invité à ouvrir un nouveau bâtiment et il est descendu avec son père pendant une bonne heure et demie, deux heures. et pris des photos avec tout le monde.

« C’était une très belle touche. Il n’avait pas du tout besoin de le faire car il avait déjà quitté l’école et tout était de sa propre bonne volonté.

Instagram @bukayosaka87

Saka fait partie des rangs d’Arsenal depuis son enfance

. – .

Saka a soulevé le premier trophée de sa carrière l’année dernière sous Arteta

Sa famille est obsédée par le football et c’est en fait son père fou de Newcastle qui l’a emmené à Old Trafford à l’âge de sept ans qui a déclenché ses aspirations à devenir professionnel.

À seulement 18 ans et 125 jours, il est devenu le plus jeune joueur à débuter un match entre les deux équipes en Premier League.

“J’étais sur le terrain d’Old Trafford avant le match”, a déclaré Saka au Daily Star en février dernier.

« Ce n’était que ma deuxième titularisation en Premier League – et ça m’a finalement frappé : je suis dans l’équipe première d’Arsenal.

« J’étais ici 10 ans plus tôt avec mon père, assis à l’arrière avec les fans de Newcastle.

. – .

Certains des buts d’Arsenal cette saison sont tout droit sortis de l’académie Hale End qui a vu Saka et Emile Smith Rowe diplômés

“Mon père a toujours été un grand fan de football, il soutenait Newcastle parce qu’il aimait Alan Shearer.

«Je n’étais pas allé dans beaucoup de stades, donc c’était un grand moment pour moi, à huit ans, d’aller voir un match.

«Mais maintenant, j’étais ici en tant que joueur.

«Être sur le terrain, regarder les fans dans les gradins, ça m’a vraiment touché. J’ai réalisé ce qui commençait à se produire.

Saka n’a que 19 ans, mais la maturité dont il a fait preuve au-delà de ses années est effrayante, ce qui n’est pas passé inaperçu auprès de l’ancien manager de Chelsea, Man United et Tottenham, Jose Mourinho.

S’adressant à talkSPORT avant le match contre la République tchèque, Mourinho a déclaré: “Le gars est jeune mais a de l’expérience dans un grand club et la meilleure ligue du monde. Je pense qu’il est très talentueux, très confiant, il peut jouer à plusieurs postes.

.

Après avoir défini l’objectif de Kane, ‘Starboy’ était rapidement à la mode sur Twitter

« Il a besoin de joueurs pour jouer avec lui. Ce n’est pas un coureur, pas un gars pour attaquer les espaces et les passes longues. Il a besoin de Sterling pour attaquer les espaces entre les deux, et de Saka et Grealish pour jouer avec lui. Arsenal aime jouer de cette façon. Aubameyang et Lacazette n’attendent pas les centres, ils veulent le ballon dans les pieds.

“Bien sûr, les gens parlent de Sancho et Rashford, il y a tellement de bons joueurs, mais je crois vraiment en Saka parce que je pense que c’est un très bon garçon.”

Et dans ce qui est peut-être le plus grand compliment fait à la starlette à ce jour, Arsenal ‘Invincible’ Ray Parlour a déclaré que Saka pourrait se mériter une statue en dehors des Emirats s’il restait au club dans les années à venir pour s’asseoir aux côtés de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Herbert Chapman.

“Pour moi, il pourrait être la prochaine statue à monter”, a déclaré Parlour à talkSPORT le mois dernier.

“S’il a une merveilleuse carrière à Arsenal, alors il pourrait attendre une statue.”